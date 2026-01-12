Undersköterskor till ordinära boenden
2026-01-12
Ordinärt boende (hemvården) är en del av äldre- och omsorgsförvaltningen i Mariestads kommun. Nu tar vi ett omtag och behöver rekrytera undersköterskor till fem av våra nio områden varav ett avser landsbygdsmiljö.
Är du en lyhörd och omvårdande undersköterska med god samarbetsförmåga? Har du tidigare erfarenhet från äldreomsorg? Då kan du vara den vi letar efter!
De områden vi ska anställa till är:
Hemvårdsområde 1 (Nyestan, Grangärdet, Högelid)
Hemvårdsområde 3 (Ekudden, Guldvingen)
Hemvårdsområde 4 (Centrum AB/CD, Humlet-området)
Hemvårdsområde 5 (Madlyckan, Strandgruppen)
Hemvårdsområde 6 (Torsö, Hasslerör, Lyrestad, Sjötorp)
Tjänsterna är totalt nio stycken och avser tillsvidaretjänster på heltid.
I ditt arbete utför du personlig omvårdnad såsom på- och avklädnad och stöttar i toalett- och duschsituationer. Du utför delegerade sjukvårdsuppgifter i form av bland annat medicinutdelning, venprovtagningar och såromläggningar. Övriga arbetsuppgifter innebär serviceinsatser, vardagssysslor, stötta vid matsituationer samt social samvaro. Till arbetet hör även ett nära samarbete med planerare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschef. Arbetet är till stor del självständigt men även dubbelbemanningar förekommer.
Vi arbetar med fast omsorgskontakt och ombudsuppdrag där du som medarbetare både har möjlighet att själv växa med ansvaret och samtidigt vara en del i verksamhetens utveckling.
Vi arbetar utifrån ett 7-veckorsschema med tjänstgöring på dag- och kvällstid och du tjänstgör även tre av sju helger. I schemat ingår även resurspass för att täcka upp vid frånvaro på annat arbetsställe.
Tjänsterna som vi ska tillsätta har tillträde snarast enligt överenskommelse och vi kommer därför att hantera denna rekrytering löpande.Kvalifikationer
För tjänsten söker vi dig som är utbildad undersköterska och som gärna har arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen.
Som person är du lyhörd, positiv och trygg i det enskilda mötet med brukaren och har god förmåga att arbeta självständigt med omvårdande uppgifter. Ditt inspirerande och positiva förhållningssätt bidrar till en god gemenskap och glädje hos såväl de boende som hos dina kollegor.
För oss är det väldigt viktigt att du är flexibel eftersom arbetet bygger på ett nära samarbete med dina kollegor där du förväntas kunna rycka in och stötta vid behov i samtliga grupper inom ditt hemvårdsområde, även på andra områden genom resurspass.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att bemöta personer med psykisk ohälsa. Du förväntas ha goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt då många av dina arbetsuppgifter består av att ta emot instruktioner och föra vidare information på ett korrekt och tydligt sätt. Du bör även ha en digital mognad i dator- och mobilanvändning eftersom vi använder oss av detta som arbetsredskap.
Körkort är nödvändigt för de flesta av tjänsterna som vi nu ska tillsätta.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Rekryteringen hanteras löpande vilket innebär att intervjuer kan hållas innan sista ansökningsdatum löpt ut. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot att få nya kollegor till våra olika hemvårdsområden!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
