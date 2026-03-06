Undersköterskor till ny korttidsavdelning
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Luleå Visa alla undersköterskejobb i Luleå
2026-03-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Socialförvaltningen i Luleå
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Hej! Vad roligt att du är intresserad av tjänsten som undersköterska hos oss i Luleå kommun.
Vi står inför en spännande förändringsresa där vår grupp växer och vi har siktet inställt på att bygga en sammanhållen korttidsverksamhet för framtiden. Slutmålet är att samla all korttidsverksamhet på Örnen i centrala Luleå, som just nu genomgår en omfattande renovering och planeras att öppna under våren 2027.
Under tiden som Örnen färdigställs kommer en tillfällig korttidsverksamhet att bedrivas med fasta avlastningsplatser och beredskapsplatser. Den exakta placeringen är ännu inte beslutad, då fackliga förhandlingar och politiska beslut återstår.
I denna uppstartsfas söker vi undersköterskor som vill ta en viktig och central roll i verksamheten. Det här är en tjänst för dig som trivs i förändring, gillar att vara med från början och vill bidra till att bygga något långsiktigt - tillsammans med oss.
Om du är intresserad av att flytta till Luleå finns möjlighet till flyttbidrag. Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
På korttids har vi uppdraget att varje brukare ska få möjlighet att bli sitt bästa jag för att möjliggöra en trygg hemgång. Vi arbetar även med närståendeplatser, där vi gör ett viktigt arbete genom att ge avlastning och stöd till anhöriga.
Därför arbetar vi utifrån ett rehabiliterande och personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att du som undersköterska ska finnas med som stöd i de dagliga aktiviteterna och uppmuntra brukaren att fortsätta vara så aktiv som möjligt i vardagen. Vi ser det friska hos personen och hjälper till att bevara de förmågor som finns. Du som undersköterska är en avgörande och viktig kugge i vårt teamarbete som förutom undersköterskan består av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef.
Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Combine enligt socialtjänstlagen.Arbetet sker enligt ett varierat schema med dag-, kvälls- och helgpass. Vi söker även dig som är intresserad av att arbeta enbart nätter. Kvalifikationer
Du som söker ska ha ett genuint intresse och engagemang för att arbeta med patienter som har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.
Vidare söker vi dig som:
• Är utbildad undersköterska
• Har god digital kompetens
• Har god dokumentationsvana
Det är meriterande om du har:
• Läst kursen akutsjukvård
• Erfarenhet av arbete inom hemtjänst
• Goda kunskaper inom demens, palliativ vård och psykiatri
• Erfarenhet av mer avancerade sjukvårdsuppgifter (exempelvis trakeostomi, sondmatning, avancerade såromläggningar, medicinpump och dialys)
Som person ska du vara strukturerad samt samarbets- och lösningsorienterad. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga kompetenser.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!Övrig information
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309659". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Agneta Olsson 0920- 45 30 00 Jobbnummer
9782310