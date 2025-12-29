Undersköterskor till Kärlavdelning i Malmö
2025-12-29
Vi ser nu fram emot att välkomna nya kollegor till oss på kärlavdelningen Malmö!
Här bedriver vi högspecialiserad vård för patienter med perifera kärlsjukdomar. Våra medarbetare arbetar brett och varierat, eftersom vi utreder och behandlar patienter med olika slags sjukdomar i blodkärlen av både medicinsk och kirurgisk natur. De vanligaste kirurgiska sjukdomstillstånd inom vår verksamhet är carotisstenos, aortaaneurysm och kritisk ischemi, vilka behandlas både endovaskulärt samt med öppen kirurgi. De medicinska diagnoserna är i huvudsak lungemboli, djup ventrombos och malignt blodtryck. Patienterna kan ha korta eller långa vårdtider och är i varierade åldrar.
Vi är ett av Skånes universitetssjukvårds profilområden och har ansvar för kärlsjukvården i sydvästra och mellersta sjukvårdsdistriktet i Skåne och för den högspecialiserade behandlingen av kärlsjukdomar i hela Södra sjukvårdsregionen. Även om vi är specialiserade och ligger i framkant så är vi ett mindre område, vilket bidrar till en personlig och ledig stämning.
Som undersköterska hos oss har du en viktig roll i att vara den som är närmst patienten och ditt huvudsakliga fokus handlar om att ge dem omvårdnad och stöd. En stor del av ditt arbete består av att förbereda patienten inför operation samt ge postoperativ vård. Du kommer till en verksamhet som ligger i framkant inom sitt område och där patientflödet är stort. Detta ger ett arbete med puls, varierande arbetsuppgifter och ibland akuta situationer.
Du arbetar i par med sjuksköterska och tillsammans ger ni en personcentrerad vård, där ni utgår ifrån behovet hos varje patient. Hos oss får du arbeta i en väl sammansvetsad grupp, där det goda samarbetet och respekten för varandras kompetens är avgörande för att ge patienten den bästa vården.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Vi ser att du har tidigare erfarenhet som undersköterska och gärna från arbete på sjukhus alternativt inom primärvården. Har du erfarenhet av pre- och/eller postoperativ vård eller kärlsjuka patienter ser vi det som meriterande. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av dokumentation i Melior.
Det här är en tjänst för dig som trivs med att arbeta inom en specialiserad verksamhet där du får fördjupade kunskaper inom området kärl. Du motiveras av att vara närmast patienten och kan möta individer med olika bakgrund och behov samt arbetar alltid med patientens bästa i fokus. Då avdelningen har ett stort inflöde av patienter är arbetstempot varierat och ibland uppstår det akuta situationer. Vi ser gärna att du har en förmåga att hålla ett lugn och prioritera mellan arbetsuppgifter samt fatta beslut. I din kontakt med såväl patienter som kollegor har du ett positivt och ödmjukt sätt, och du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
