Undersköterskor till hemtjänsten på Tjörn.
2026-01-15
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Vi stärker teamen genom att utöka vår bemanningen och söker fler undersköterskor som vill göra skillnad.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemtjänsten är du en viktig del av våra omsorgstagares vardag. Du ger stöd, service och omvårdnad i hemmet alltid med individens behov, önskemål och självständighet i fokus. Arbetet är varierat, självständigt och fyllt av mänskliga möten som betyder något.
I rollen ingår bland annat att:
* Ge personlig omvårdnad och service enligt genomförandeplan
* Stödja till ett aktivt och självständigt liv
* Arbeta med social dokumentation och planering av insatser
* Samarbeta med kollegor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter
* Bidra till ett tryggt, positivt och professionellt arbetsklimat
Hos oss får du ett arbete där du gör verklig skillnad i människors liv. Tillsammans med engagerade kollegor och ett nära, tillgängligt ledarskap. Du får möjlighet att utvecklas och påverka ditt arbete, en arbetsplats med korta beslutsvägar och stark laganda.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som vill arbeta med människor på riktigt.
Du möter andra med värme, respekt och lyhördhet, och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik.
Vi ser gärna att du:
* Har undersköterskeutbildning eller motsvarande
* Har erfarenhet från vård och omsorg (meriterande)
* Har god digital vana och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
* Har kunskap om lågaffektivt bemötande, IBIC eller BPSD (meriterande)
* Som person är du ansvarstagande, flexibel och trygg i din yrkesroll.
Du trivs med både självständigt arbete och samarbete i team, och är nyfiken på utveckling.
Körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan här finns plats för dig som vill bidra med hjärta, kompetens och engagemang.
ÖVRIGT
Tjörns kommun begär utdrag ur belastningsregistret i samband med den här rekryteringen.
För vissa yrken inom Tjörns kommun krävs utdrag ur belastningsregistret och/eller en säkerhetsprövning. För samtliga anställningar inom socialförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Besök polisens webbplats för att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan göras digitalt med e-legitimation eller genom att fylla i en blankett. Observera att handläggningstiden kan vara upp till två veckor, beställ utdraget i god tid.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Soc 2026/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306), https://www.tjorn.se/ Arbetsplats
Tjörns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Linn Leidersdorff linn.leidersdorff@tjorn.se 0304-601107 Jobbnummer
9685178