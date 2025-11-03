Undersköterskor till hemtjänsten Östra Frölunda
2025-11-03
Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Välkommen till en trygg och trivsam arbetsplats bara ett stenkast från Frölunda Torg.
Nu söker vi flera undersköterskor till Östra Frölundas hemtjänst.
Som undersköterska hos oss är du en nyckelperson som gör det möjligt för våra omsorgstagare att bo kvar hemma med trygghet och livskvalitet. Du arbetar självständigt i deras hem med omvårdnad, socialt stöd och hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation. Du cyklar mellan besöken och dokumenterar digitalt.
Hos oss får du ett meningsfullt och varierat jobb där du är en viktig del i människors liv varje dag.
Vi erbjuder ett varierat schema med arbetspass på dagtid, kvällar och vissa helger perfekt för dig som trivs med omväxling i arbetslivet.Kvalifikationer
Krav: - Utbildad undersköterska, kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna
- Kan cykla och är bekväm med att använda cykel i arbetet
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande men inte ett krav: - Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete sedan tidigare
Personliga egenskaperSom undersköterska i hemtjänsten är du lyhörd, ansvarstagande och flexibel. Du är en trygg och respektfull person i omsorgstagarnas vardag och trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/174". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Jenny Emmoth jenny.emmoth@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3662139 Jobbnummer
9586142