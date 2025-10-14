Undersköterskor till hemtjänst norr
Omsorgsförvaltningen söker undersköterska till hemtjänst norr.
Tjänsten är tillsvidare på 100 procent, med tillträde enligt snarast. Vi söker därför dig som vill arbeta med att möta omsorgstagare med varierande omvårdnads och servicebehov. Vi förväntar oss att gott bemötande och engagemang är något självklart för dig och att du är ansvarsfull och plikttrogen.Dina arbetsuppgifter
Arbetet i hemtjänsten innebär att inom ramen för biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen ge god omsorg och service till brukare i deras eget hem. Arbetsuppgifterna varierar med allt från personlig omvårdnad, frukost, enklare matlagning, till serviceinsatser som inköp, hämta matlådor ev. städ och tvätt. För att passa för denna tjänst tror vi att du har ett empatiskt och professionellt förhållningssätt. Du har en god planerings och organisationsförmåga, du ska kunna fatta beslut och hitta lösningar på problem och situationer och du ska snabbt kunna ställa om vid förändring.
Du utför också hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation av eller instruktion från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg. Tjänsten är dagsläget i hemtjänsten, men anställningen gäller för Tanums kommun och det innebär att du kan bli förflyttad till annan del av verksamheten om behoven förändras. Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet med fördjupningskurser i "Vård och omsorg vid demenssjukdom" samt "Äldres hälsa och livskvalitet", eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Godkända betyg i svenska 1 och samhällskunskap på gymnasienivå. Vi lägger stor vikt vid att du har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete, men vill också att du har en god samarbetsförmåga och att du som person trivs med att arbeta i någon annans hem. För att klara av arbetet på ett tillfredsställande sätt måste du ha en god planeringsförmåga, vara flexibel och självständig. Du måste köra bil i tjänsten, därför är körkort för manuellt växlad bil ett krav.
Krav på att du har skyddad yrkestitel som undersköterska eller omfattas av övergångsbestämmelserna.Anställningsvillkor
Tanums kommun tillämpar individuell lönesättning. Du behöver ha körkort för manuellt växlad bil då du kommer att köra bil i tjänsten. Du är välkommen med frågor till enhetschef Ali Al-Sumaidaee 0525-182 66. Fackliga företrädare nås på telefon 010-442 94 31. Vi vill ha din skriftliga ansökan med cv och betyg. Rekryteringsarbetet kommer att påbörjas under ansökningstiden.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/205". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums kommun
