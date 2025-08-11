Undersköterskor till Hemsjögården
2025-08-11
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Hemsjögårdens äldreboende ligger naturskönt beläget bredvid sjön Sävelången cirka en mil utanför Alingsås. På boendet finns två avdelningar med stor kompetens inom grupp fys samt demens. Äldreboendet är litet, familjärt och mysigt. Här är vi ett kunnigt och glatt gäng som samarbetar över huset och arbetar personcentrerat.
Vi söker nu två nya medarbetare, en till avdelningen grupp fys och en till avdelning demens.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• En kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• Möjlighet att delvis arbeta på distans
Välkommen med din ansökan!
Som undersköterska arbetar du både utifrån socialtjänstlagen och på delegation enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Arbetet består av omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehab-personal.
Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. Detta tydliggörs i den enskildes genomförandeplan.
Arbetstid är under dag/ kväll samt varannan helgKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, eller har en pågående utbildning till undersköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet. Det är meriterande om du har annan påbyggnadsutbildning inom demens eller arbetat med BPSD. Verksamheten arbetar med olika digitala system, därför krävs goda kunskaper i digitalt arbetssätt. Då vi arbetar utifrån gällande riktlinjer och lagstiftning ställer vi krav på att du har goda kunskaper i det svenska språket både i tal, förståelse och skrift.
På demens avdelningen så ser vi gärna att du har erfarenhet.
På grupp fys så krävs det inte någon erfarenhet inom demens.
Du har förmåga att sätta dig in i andra människors situation och är lyhörd för den enskildes behov. Intresse av att arbeta med människor är en förutsättning för att lyckas i rollen samt att du värdesätter ett gott bemötande lika högt som oss.
Vidare ser vi att du är lösningsfokuserad, har förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med så väl brukare, anhöriga och kollegor. För att lyckas i denna roll behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till att dagens förutsättningar kan förändras. Du behöver också vara trygg i dig själv och kunna förhålla dig på ett sätt som är anpassat till rådande situation.
För att trivas hos oss är du kvalitetsmedveten, relationsskapande och har en god kommunikativ förmåga. Detta innebär att du har förmåga att lyssna, samtala och resonera i ditt dagliga arbete tillsammans med olika professioner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
Heidi Juntoft Jonasson heidi.juntoft@alingsas.se 0322-61 68 70
