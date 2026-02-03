Undersköterskor till heldygnsvård vuxna på SCÄ
2026-02-03
Är du undersköterska och intresserad av att arbeta med patienter med ätstörningsproblematik och eventuell psykiatrisk samsjuklighet? Då ser vi fram emot din ansökan!
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 280 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Läs gärna mer om vår verksamhet här.
Heldygnsvård vuxna är en avdelning med plats för 14 patienter (varav två självvalda platser) som behandlar patienter över 18 år. Hos oss arbetar man nära i team med sjuksköterskor, undersköterskor, psykiatriker, dietist och kurator.
Vill du arbeta med och lära dig mer om patienter med ätstörningar?
Vi erbjuder dig som utbildad undersköterska en stimulerande och trevlig arbetsplats där vi har patienten i centrum. Du får utbildning i våra behandlingsmetoder samt även löpande handledning. Vi är ett engagerat team med hög kompetens och stor arbetsglädje. Tillsammans med oss får du möjlighet att växa, trivas och fortsätta utveckla vår ätstörningsvård.
"I mig som chef har du en ärlig, rättvis och positiv person som med blick för individen skapar engagemang och sammanhållning mot gemensamma mål. För mig är arbetsglädje, engagemang och prestigelöshet utmärkande för en arbetsgrupp som mår bra och på ett hållbart sätt får växa och utvecklas tillsammans!"
Nina Henriksson, Enhetschef
Arbetsuppgifter:
Som undersköterska hos oss har du arbetsuppgifter som innefattar både psykiatrisk och somatisk vård. Den psykiatriska vården har fokus på måltidsstöd, ångesthantering, dagliga samtal, och den vanligaste behandlingsmetoden är KBT-E, där vi i heldygnsvården arbetar i fas 1. Du utför även somatiska undersökningar som bland annat blodprovstagning, assistera vid insättning av ventrikelsond och EKG. Du är med i patienternas vårdplanering kring permissioner och teamsamtal.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, dag/kväll och helgtjänstgöring.
Heltid 37 tim/vecka, eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, med intyg om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen, och som har erfarenhet av arbete med patienter med ätstörning, antingen från somatisk, psykiatrisk eller specialiserad ätstörningsvård. Vi ser det som meriterande om du har gått undersköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård och har erfarenhet av patienter med autismspektrumtillstånd eller självskadebeteende.
Är du utbildad HLR-instruktör eller Bergeninstruktör är även det meriterande.
Likaså tidigare praktiska erfarenheter av somatiska undersökningar som venös blodprovstagning och EKG, samt kunskaper i journalsystemet TakeCare.Dina personliga egenskaper
Du har ett genuint intresse för människor. Du använder samtalet som verktyg i patientarbetet och lägger fokus på patientcentrerad vård.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi ser gärna att du är en person som visar engagemang och initiativ i ditt arbete. Du är prestigelös, lojal och har god social förmåga. Du värnar om arbetsmiljön för teamet(Vårdlaget) och vill skapa en trivsam miljö för alla.
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme, samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta inom Region Stockholm här.
Bifoga gärna bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen i din ansökan.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
