Distriktssköterska/Sjuksköterska till Hälsocentralen Höga Kusten, Kramfors
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Kramfors Visa alla sjuksköterskejobb i Kramfors
2026-07-28
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Närsjukvårdsområde Väster har i uppdrag att ge patienterna vård i en sammanhållen vårdkedja som innefattar en väl utvecklad och fördjupad samverkan med länssjukvård, övriga sjukhusspecialiteter och kommuner inom det geografiska området. Närsjukvårdsområde Väster har ca 300 medarbetare och 4 verksamhetschefer.I Närsjukvårdsområde Väster ingår förutom 5 hälsocentraler, verksamheter på Sollefteå sjukhus, akutmottagning, medicin, kardiologi, geriatrik och rehabilitering och neurologi samt länsövergripande uppdrag. Länsuppdragen är 1177 (vårdguiden på telefon), Ungdomsmottagningarna, FBHV (Föräldra- och barnhälsovårdspsykologerna), Barn och ungdomsentrén 7-17 år psykisk hälsa och Livsstilmedicin Österåsen.
Gillar du ett varierande arbetssätt där din kompetens tillvaratas är du kanske en i vårt arbetslag inom kort. Vi söker nu en sjuksköterska till vårt team på Hälsocentralen Höga Kusten! Arbetstiden är dagtid och vi är flexibla med arbetstider i dialog med kollegor.
Tjänsten avser ett vikariat på heltid under perioden 2026-09-01 till 2027-11-30. Tillträde kan även ske enligt överenskommelse.
ArbetsuppgifterSjälvständigt mottagningsarbete med egna patienter
Telefonrådgivning.
Till stöd finns teamet med bland annat läkare, undersköterskor, fysioterapeut, psykolog samt kurator.Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Vi söker dig somÄr legitimerad distrikts-/eller sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperStabil
Självgående
Initiativtagande
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:066". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Väster Kontakt
Vårdförbundet
Eva Lodin eva.lodin@rvn.se 072-4626664 Jobbnummer
10013711