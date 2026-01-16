Undersköterskor till Bråddgatan 31 hemtjänst
2026-01-16
Vill du göra skillnad varje dag för andra? Då kan du vara vår nya undersköterska!
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontoret har cirka 4000 medarbetare som tillsammans tillhandahåller stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden. Hos oss får du möjlighet att ta ansvar och utvecklas både som medarbetare och som människa.
Tillsammans ansvarar vi för att leda verksamheten mot våra uppsatta mål, där alla medarbetares kunskap, kompetens och delaktighet är avgörande för verksamhetens kvalitet. Vi arbetar för att skapa en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp.
På Bråddgatan 31 hemtjänst är vi idag ett härligt och engagerat team på ca 35 medarbetare som utför insatser i ordinärt boende. Vi består av tre vårdlag som utför insatser inom Norrköpings centrum.
Som undersköterska hos oss får du en enhetschef med ett nära och tillitsbaserat ledarskap och möjlighet att arbeta mitt i city i händelsernas centrum med nära till allt.
Vi söker nu en ny kollega som vill vara med oss och skapa rätt förutsättningar för att ge våra brukare så bra vård som möjligt!Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Att arbeta inom hemtjänsten på Bråddgatan ger dig en konkret möjlighet att göra skillnad i någons liv. Som undersköterska ansvarar du för att ge god omsorg och service till våra brukare. Våra brukares behov styr våra arbetsuppgifter och kan innefatta att vara behjälplig med personlig omvårdnad, omsorg, serviceinsatser, promenader och sociala aktiviteter.
Arbetet innebär att motivera, stödja och vid behov hjälpa våra brukare i alla vardagliga situationer. Du ansvarar även för att dokumentera i journal och skriva genomförandeplaner.
Vi arbetar efter ett professionellt och rehabiliterande förhållningssätt där brukarfokus alltid är nummer ett hos oss.
Vem är du?
Vi söker nu dig som är utbildad undersköterska, enligt Socialstyrelsens bestämmelser. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.
Vi ser att du är trygg och flexibel som person och du tar egna initiativ med hänsyn och förståelse för ramar i verksamheten.
Du får energi av att möta andra och skapa meningsfulla relationer i syfte att samverka och bidra till verksamhetens bästa. Du trivs i samarbetet med andra kollegor och genom ett professionellt förhållningssätt har du förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.
I din roll som undersköterska har du ett lugnt och tillmötesgående sätt, även i stressiga situationer. Tillsammans med engagerade kollegor skapar du trygghet och en meningsfull vardag för våra brukare och har förmåga att möta varje person utifrån dennes individuella behov.
Du kommunicerar väl i svenska språket, både i tal och skrift samt har god datorvana.
Det förväntas att du tar de delegeringar som verksamheten behöver.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 3
Anställningsform: Tillsvidareanställning heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 1 februari
Kontakt: Enhetschef Edvin Hagelroth 011-153707 edvin.hagelroth@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
