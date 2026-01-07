Undersköterskor Tallgården
Pajala kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Pajala Visa alla undersköterskejobb i Pajala
2026-01-07
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pajala kommun, Socialförvaltningen i Pajala
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Vi söker undersköterskor till särskilt boende Tallgården i Korpilombolo.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i team kring brukarna tillsammans med andra undersköterskor, vårdbiträden och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. På arbetsplatsen tillämpas individuellt schema i Multiaccess, vilket ger dig möjlighet att påverka ditt schema.
Omvårdnads- och serviceinsatser som aktivering, städ, dokumentation. Enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation. Stödperson för brukare.Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning eller motsvarande. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, som person är du självgående och ansvarsfull med hög arbetsmoral. Din personlighet präglas av ett utåtriktat sätt och positivt bemötande gentemot din omgivning. Flexibilitet är en egenskap som vi värdesätter hos dig.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Annons- och rekryteringsföretag undanbedes.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/boende-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298266-2026-6". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pajala kommun
(org.nr 212000-2718) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pajala kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Therese Mörtberg therese.mortberg@pajala.se 0978-122 33 Jobbnummer
9671916