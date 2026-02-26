Undersköterskor sökes till IVA, sommarvikariat 2026
Region Halland / Undersköterskejobb / Varberg Visa alla undersköterskejobb i Varberg
2026-02-26
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du jobba på en intensivvårdsavdelning tillsammans med ett professionellt team av engagerade undersköterskor, sjuksköterskor och läkare? Då är detta jobb för dig! Vi söker nu undersköterskor inför sommaren 2026 som vill arbeta tillsammans med oss på Intensivvårdsavdelningen i Varberg och Halmstad.
Om arbetet
Till IVA kommer patienterna från akuten, olika vårdavdelningar, operation eller andra intensivvårdsavdelningar. Vi är en allmän-intensivvårdsavdelning som vårdar nästan alla patientkategorier: bland annat medicin, kirurgi, infektion, barn, trauma och patienter som genomgått större kirurgi. Till UVE kommer patienter för övervakning efter operationer eller andra genomgångna undersökningar som skett under narkos innan de går vidare till vårdavdelningar eller går hem ifrån UVE.
I rollen som undersköterska är du en viktig del i teamet och en länk för att upptäcka förändringar i patienternas vårdsituation så att åtgärder kan vidtas. Hos oss på IVA kännetecknas omhändertagandet av patienter av hög yrkesskicklighet, högkvalitativ omvårdnad och ett personligt bemötande med respekt och empati.
Som undersköterska inom intensivvården vårdar du kritiskt sjuka patienter med svikt i vitala funktioner vilket innebär att dessa patienter ofta är sederade och har ett stort omvårdnads- och övervakningsbehov. Utöver det blir din roll viktig i att stödja anhöriga i den speciella situation de befinner sig i när deras närstående vårdas hos oss.
Vi söker 4st undersköterskor till Varberg och 1st undersköterska till Halmstad. Ange i din ansökan vilken av orterna du är intresserad av.Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Vi erbjuder en fantastisk och utvecklande arbetsplats med kompetenta medarbetare som arbetar med patienten i centrum. Vi arbetar ständigt med att förbättra vården och som medarbetare är du en viktig del i avdelningens utvecklingsarbete. Vill du arbeta i ett stimulerande, kreativt och lärande arbetsklimat tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare så är detta jobb för dig!
På IVA Varberg arbetar cirka 70 sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans, med 6 vårdplatser. Avdelningen har även en postoperativ verksamhet med 12 vårdplatser för inneliggande kirurgi.
På IVA Halmstad arbetar ca 80 sjuksköterskor och undersköterskor. På avdelningen finns 7 intensivvårdsplatser och uppvakningsenheten, UVE med 24 platser. IVA är en av sjukhusets mest kvalificerade avdelningar för övervakning, diagnostik och behandling av patienter i alla åldrar med svåra och ofta livshotande sjukdomstillstånd.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av akutsjukvård. Saknar du erfarenhet behöver du ha slutfört nedan kurser:
- Akutsjukvård/sjukvård, 200 poäng
- Medicin 2, 100 poäng
Observera att dessa kurser ingår i utbildningen till undersköterska för dig som startade din utbildning efter 2021.
För dig som är sjuksköterska eller läkare under utbildning vill vi att du i juni 2026 har slutfört minst:
- 4 terminer på sjuksköterskeutbildningen
- 6 terminer på läkarutbildningen
Bifoga utbildningsbevis i din ansökan.
I rollen som undersköterska krävs att du är flexibel och kan anpassa dig utifrån det situationen kräver. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom flexibilitet och engagemang. För dig är det självklart med ett professionellt och empatiskt förhållningssätt. Vidare vill vi att du har lätt för att ta initiativ och månar om kvalitet och patientsäkerhet. Om detta stämmer på dig har du goda förutsättningar att trivas i vår verksamhet. För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor, patienter och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Övrig information
Arbetstider
På Hallands sjukhus arbetar vi gemensamt med att bemanna den verksamhet som är nödvändig dygnet runt. Det innebär att en del av arbetstiden kan förläggas på kvällar och helger.
Förmåner
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/underskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_usk_jobbannonser
i Region Halland!
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/242". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus, Varberg och Halmstad Kontakt
Jeanette Örteskor, Bitr. avdelningschef Halmstad 073-3413233 Jobbnummer
9764462