Undersköterskor
2025-11-05
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Linden är ett särskilt boende för äldre i Lekebergs kommun. Vi erbjuder en trygg och trivsam miljö för våra boende, med fokus på personcentrerad omvårdnad, delaktighet och självbestämmande. Vårt mål är att skapa en meningsfull vardag för våra äldre genom engagemang, omtanke och professionalism.
Vi söker två engagerade undersköterskor som vill vara med och skapa en trygg, meningsfull och värdig vardag för våra boende på Linden.
Som undersköterska arbetar du dagtid med att ge god vård, omsorg och service utifrån varje individs behov.
Arbetet innefattar bland annat:
• Omvårdnadsinsatser enligt individuella genomförandeplaner
• Stöd och motivation till boende i det dagliga livet
• Dokumentation enligt gällande rutiner
• Samarbete med kollegor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut
• Att bidra till struktur, trivsel och aktivitet under dagen
Du arbetar enligt schema, med fokus på att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för de boende.
• Undersköterskeutbildning (vård- och omsorgsprogram eller motsvarande kompetens enligt Socialstyrelsens krav)
• Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller särskilt boende är meriterande
• God svenska i tal och skrift - dokumentation är en viktig del av arbetet
• Grundläggande datorkunskap (för dokumentation i verksamhetssystem)
• God samarbetsförmåga, ansvarstagande och ett varmt bemötande
• Förmåga att arbeta självständigt, se helheten och prioritera utifrån de boendes behov
• Erfarenhet av personcentrerad vård och arbete med demenssjukdomar är meriterande
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Enhetschef
Bernitha Karlsson bernitha.karlsson@lekeberg.se 058548943 Jobbnummer
