Undersköterska- semestervikariat
Region Jönköpings län / Undersköterskejobb / Värnamo Visa alla undersköterskejobb i Värnamo
2025-12-22
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Bra Liv Väster vårdcentral
Vill du arbeta på en välbemannad arbetsplats i en trivsam miljö? Sök tjänsten som undersköterska på Bra Liv Väster vårdcentral!
Rollen som undersköterska- semestervikariat
Hos oss kommer du att arbeta på vårdcentralens eget laboratorie och på närakuten. På vårdcentralen assisterar du läkarna och hjälper våra patienter under deras besök på vårdcentralen. Undersköterskan har även ansvar för förråd och tvätt. I arbetet ingår bland annat att självständigt kunna hantera medicinskteknisk utrustning och utföra arbetsuppgifter såsom provtagning, EKG, mm.
Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring och därför kommer din kompetens och ditt engagemang bli en värdefull resurs för oss och för våra patienter. Närakuten bemannas kvällar och helger tillsammans med övriga vårdcentraler i upptagningsområdet.
Tjänsten är ett semestervikariat på 100 % under veckorna 23-32. Du arbetar dagtid måndag - fredag med viss kvälls- och helgtjänstgöring på närakuten.
Din blivande arbetsplats
Väster vårdcentral finns i nybyggda, ljusa, rymliga och ändamålsenliga lokaler, belägen på Mossleplatån med vacker utsikt över sjön Vidöstern. Hos oss arbetar omkring 45 medicinskt kompetenta och trevliga medarbetare med en fin stämning i arbetsgruppen. Bemanningen är god och består av ansvarstagande och självgående personal.
Vi har cirka 12 000 listade patienter och bedriver också två vårdcentralsfilialer på landsbygden, i Bredaryd och Forsheda, vilket är ett omtyckt inslag för så väl invånare som medarbetare. Vi har goda och väletablerade kontakter med våra invånare.
Vår målsättning på Bra Liv Väster vårdcentral är "En bättre hälsa för alla", vilket ska genomsyra varje möte med patient och mellan kollegor. Det når vi genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Ett krav är att du är utbildad undersköterska samt att du har erfarenhet av mottagningsarbete i primärvård eller närakutsarbete. Du behöver känna dig bekväm med venprovstagning. Vi tror att du är stabil, initiativtagande, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande med en vilja och förmåga att hjälpa andra.
Du kan hantera olika patienter med olika sjukdomar och sinnesstämningar. Arbetet kräver att du är självgående och kan strukturera det egna arbetet med en förståelse för helheten. Du samarbetar bra med andra och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling
• En bra, härlig och kompetent personalgrupp där du får god handledning
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
• En god och fin arbetsmiljö
På Bra Liv Väster vårdcentral hjälps vi åt och har roligt tillsammans.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Detta värderar vi högt
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Livhttps://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Sara Hesselbäck,
tfn. 010-244 15 71, e-post, sara.hesselback@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 2026-01-07, urvalsarbete och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B916/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659709