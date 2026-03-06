Undersköterska vikarie
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansieradePubliceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
* Såromläggningar
* Provtagning
* Enklare labbanalyser
* Fylla på förråd
* Städ
* Assistera läkare
* Spola öron
* Utföra spirometriundersökningar
* Göra hörseltester
* EKG
* Ta kroppstemperatur
* Saturationsmätningar
* Materialbeställningar
* Med mera...Kvalifikationer
* Undersköterskeexamen
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
