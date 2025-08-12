Undersköterska/vårdbiträde till Roknäsgården
2025-08-12
Vill du ha ett arbete där du varje dag gör skillnad? Som undersköterska/vårdbiträde hos oss på Roknäsgården är du oerhört viktig. Varje dag får du bidra till att våra boende får en bra och trygg tillvaro med en god vård och omsorg. Vi hoppas du vill göra skillnad tillsammans med oss! Med en stark gemenskap och vacker natur erbjuder Roknäsgården både en trivsam arbetsplats och en plats att växa på.
Välkommen att bli en del av oss! Vi ser fram emot din ansökan!
Arbetsuppgifter
Du har en central del i omsorgen och vården runt vårdtagarna. Arbetet utgår från enskildas behov, genomförandeplaner utifrån verksamhetens riktlinjer och mål. Dina arbetsuppgifter består i att hjälpa vårdtagarna med det de inte klarar av själva exempelvis hygien, medicin, social gemenskap och måltider. I våra arbetsgrupper har personalen ombudsroller utrifrån intressen och kunskap så att vi förutom omvårdnadsarbetet kan bidra med vad vi är bra på. Alla är vi bra på något!
Vi behöver ständigt ta oss an nya utmaningar och du är en del i att utveckla omvårdnaden till det bättre och skapa en meningsfull vardag.
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Vi ser gärna att du är intresserad av teknik och utveckling då äldreomsorgen är inne i en utvecklingsfas.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska alternativt är vårdbiträde gärna med erfarenhet av att arbeta med äldre. Du ska ha goda kunskaper i att kommunicera samt skriva och läsa det svenska språket. Vi ser att du är flexibel, att du tar ansvar och initiativ i ditt arbete samt har en god samarbetsförmåga. Eftersom du arbetar med människor så är ett gott bemötande, att vara empatisk och serviceinriktad också viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer om tjänsten
Vi erbjuder dig en fast anställning med möjlighet till HelDel.
I arbetet ingår kvällar och helger enligt schema.
Tillträde enligt överrenskommelse.
Provanställning kan förekomma
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-28.
Rekryteringen sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
