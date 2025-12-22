Undersköterska/vårdbiträde till profilavdelning för demens
2025-12-22
Hej!
Vad roligt att du också vill ha ett meningsfullt jobb! Vi på Midskogens vård- och omsorgsboende söker nu en ny kollega som vill vara med och göra skillnad på riktigt.
Boendet ligger på Gymnasievägen 6-8 i Luleå och har totalt 9 avdelningar varav 6 stycken har vanliga vård- och omsorgsplatser. Övriga 3 avdelningar har vårdplatser för personer med speciella omvårdnadsbehov. Dessa avdelningar utgörs av: en specialavdelning för personer med svår BPSD-problematik, en korttidsavdelning samt en avdelning som riktar sig till aktiva dementa. Denna tjänst innebär huvudplacering på specialavdelningen för personer med svår BPSD-problematik.
Hos oss är det inte bara ett jobb, du får en plats i ett härligt gäng där vi stöttar och lär av varandra. Här får du en trygg start med en introduktion tillsammans med erfarna kollegor och möjlighet till kompetensutveckling - vi ger dig alla verktyg du behöver för att växa i din roll. Och ja, vi är måna om att du ska trivas också. På vår hemsida www.lulea.se/anstallning
kan du läsa mer om våra förmåner.
Arbetstiderna är varierande och passar dig som trivs med att jobba skift, med pass fördelade över dag, kväll och helg enligt schema. Tillträde till tjänsten är enligt överenskommelse.
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde hos oss är varierande och du arbetar för att brukarna ska kunna leva ett så värdigt och självständigt liv som möjligt trots eventuella funktionsnedsättningar och/eller sjukdomar. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter enligt PPP (praktisk professionell planering).
Att utföra arbetet med kvalitet är viktigt för oss och är något som vi arbetar aktivt med. Med brukaren i fokus och med stöd av vår gemensamma värdegrund arbetar du för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar som är anpassade efter individuella behov. Du kommer således att arbeta med personlig omvårdnad, mobilisering och förflyttning, socialt stöd samt läkemedelshantering.
Dokumentation är en viktig del av arbetet och du ansvarar för att dokumentera i Combine enligt socialtjänstlagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv inställning samt ett genuint intresse och engagemang för att jobba med äldre människor. Dessutom har du:
• Relevant erfarenhet
• God digital kompetens
• Godkända betyg i svenska motsvarande årskurs 9 som lägst
Utbildning som undersköterska, erfarenhet inom beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD), psykiatri, demensvård, lågaffektivt bemötande och dokumentation är meriterande.
Som person är du trygg i dig själv, bra på att samarbeta med andra och strukturerad i hur du planerar och driver dina uppgifter framåt. Vi värdesätter dina personliga kompetenser högt i denna rekrytering.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans göra skillnad för äldre i Luleå.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
