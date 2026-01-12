Undersköterska/Vårdbiträde till Karbyhemmet
2026-01-12
Vill du bli en del av vår familjära verksamhet ute på landsbygden?
Vi söker nu 2 st undersköterska/Vårdbiträde för sommaren på deltid/heltid.
Karbyhemmet är ett HVB-hem som vänder sig till vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Vi befinner oss ca 10 min utanför centrala Norrtälje i vacker miljö och erbjuder totalt 12 platser.
Vi ser till att varje individ är i fokus och arbetet utgår från personens livsmönster, värderingar och vanor. Då vi har en tät bemanning dagtid ges stora möjligheter till social aktivering för de som bor hos oss. I ditt arbete kommer även allmänna arbetsuppgifter att ingå så som köksarbete, städning, förråds hantering. Arbetet innefattar även läkemedelsadministration efter delegering från vår sjuksköterska. Vi önskar att du kan arbeta dag, kväll samt helg enligt behov. Sovande jour på arbetsplatsen tillämpas.
Meriterande är att du:
• Har genomgått 3-årigt omvårdnadsprogram eller annan utbildning som anses likvärdig.
• Har tidigare erfarenheter att arbeta med äldre personer med psykiskt funktionsnedsättning alt/eller demenssjukdom.
• Behärskar svenska språket såväl muntligt som skriftligt.
• Är engagerad samt ansvarstagande.
• Har god förmåga till samverkan då man arbetar i grupp men besitter också trygghet i dina förmågor då man arbetar ensam.
Vi söker dig som brinner för vård-och omsorgsarbete. Du är serviceinriktad, flexibel och kan arbeta situations anpassat. Du vill vara med och skapa en lugn boende miljö för kunden och inte rädd för att testa nya arbetssätt eller idéer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande, så välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: aida@karbyhemmet.se
Detta är ett heltidsjobb.
