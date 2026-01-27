Undersköterska/Vårdbiträde till AdeoCare i Västerort
2026-01-27
Vi på AdeoCare brinner för vår uppgift och vi vill vara den mest glädjande hemtjänsten. Vi har varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, roliga kollegor och kompetenta chefer. Vi erbjuder också goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.
Glädje, engagemang, innovation och flexibilitet är våra värdeord som avspeglas i vår vardag - i varje möte med våra kunder och hur vi är mot varandra.
Nu söker vi undersköterskor som vill jobba kväll/helg/dag till oss på Adeo Care Västerort. Här är vi 60 medarbetare, en enhetschef och två biträdande enhetschefer som varje dag gör det bästa för våra kunder. Vårt kontor ligger vid goda kommunikationer nära Hässelby Gård. Tjänsten är en behovsanställning.
Vår hemtjänstenhet är stjärnmärkt, vilket visar vårt starka fokus på kvalitet och personcentrerad omsorg. Hos oss möts du av en trygg och trivsam arbetsplats med gott samarbete, engagerade kollegor och ett närvarande ledarskap. Vi har en mycket god arbetsmiljö där medarbetare trivs, känner sig uppskattade och har möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Du går hem till våra kunder och erbjuder stöd i deras vardag. Till dina arbetsuppgifter hör att hjälpa bland annat med:
omvårdnad och hygien
städning
inköp
tvätt
måltider
promenader
Till arbetsuppgifterna hör också att dokumentera enligt lagkraven.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har åtminstone ett par års erfarenhet från äldreomsorgen, gärna från hemtjänsten. Du behöver kunna dokumentera på datorn och du har goda kunskaper i svenska.
Du som söker brinner för att ge god service till dina kunder och en av dina styrkor är att kunna se deras individuella behov. Du gillar att jobba både självständigt och i team och tar gärna egna initiativ.
Vi erbjuder
AdeoCare har en unik kompetens inom demens och kognitiva sjukdomar och du erbjuds utbildning som du kommer att ha nytta av i din fortsatta karriär. Våra engagerade, erfarna och kunniga medarbetare tar hand om dig och erbjuder en fin introduktion. Vi har kollektivavtal. Så ansöker du
Vi gör löpande urval så skicka din ansökan gärna så fort som möjligt.
För att säkerställa en trygg och kvalitativ verksamhet genomför vi bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen. Den sker endast efter ditt godkännande via BankID.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
AdeoCare är ett privatägt omsorgsföretag grundat 2011. Vår verksamhet är demensinriktad och vi verkar utifrån Silviasystrarnas palliativa vårdfilosofi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivare Adeocare AB
(org.nr 556859-0938), https://karriar.adeocare.se
Ormängsgatan 41
165 56 HÄSSELBY
AdeoCare Jobbnummer
