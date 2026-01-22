Undersköterska till Vårdcentralen Örkelljunga
Region Skåne, Primärvården / Undersköterskejobb / Örkelljunga Visa alla undersköterskejobb i Örkelljunga
2026-01-22
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Örkelljunga
, Perstorp
, Klippan
, Ängelholm
, Åstorp
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Efter 25 års trogen tjänst går en av våra undersköterskor i pension. Vi söker därför dig som har rätt kompetens, erfarenhet, engagemang och förhållningssätt för att bli en viktig del i vårt team och bidra till att Örkelljunga vårdcentral fortsätter fungera på bästa sätt.
Hos oss blir du en del av ett arbetslag med drygt 20 medarbetare som tillsammans ansvarar för att ge god vård till våra cirka 6000 listade patienter.
På vårdcentralen finns specialister i allmänmedicin samt ST- och AT-läkare. Vi har även sjuksköterskor och distriktssköterskemottagningar inom astma/KOL, diabetes, äldrevård, rökavvänjning och blodtryck. Våra medicinska sekreterare stöttar verksamheten på plats.
I anslutning till vårdcentralen finns även en Familjecentral med BVC-mottagning. Vi har dessutom en välfungerande sjukgymnastikmottagning med erfarna fysioterapeuter/sjukgymnaster samt en kurator med KBT-inriktning.
Vi arbetar varje dag för att främja våra patienters hälsa och skapa en trygg och tillgänglig vård. Hos oss möts du av en varm och öppen arbetsplats där vi trivs tillsammans och känner stort engagemang för vårt uppdrag och våra patienter.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som är utbildad undersköterska, gärna med vidareutbildning till specialistundersköterska, som är intresserad av att komplettera vår arbetsgrupp. Du blir en del av en stabil och erfaren arbetsgrupp som alltid sätter patienten och patientsäkerheten i första rummet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av laboratoriearbete med provtagningar samt andra sedvanliga undersköterskeuppgifter som utgör en viktig del av vår verksamhet. Du kommer även att medverka vid undersökningar och assistera våra läkare vid bland annat mindre operationer, sårbehandlingar, EKG, audiogram och liknande moment.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel, oaktat om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Det är även ett krav med goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Har du läst enligt tidigare programstruktur är det meriterande med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Vidare är det meriterande om du har utbildning till specialistundersköterska.
Vi söker dig som har ett utpräglat servicetänkande och alltid sätter patientens behov i första rummet. Du har ett genuint intresse för människor och en god kommunikativ förmåga. Då vi är en mindre arbetsplats värdesätter vi även att du är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med olika professioner.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller Ansökan om skyddad yrkestitel för undersköterska https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301452". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Krister Johansson, Verksamhetschef 0725-93 92 28 Jobbnummer
9699998