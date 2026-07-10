Undersköterska till vårdcentralen Finspång
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Finspång Visa alla undersköterskejobb i Finspång
2026-07-10
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Vi söker dig som är undersköterska och vill vara med och utveckla framtidens primärvård i Finspång.
Vårt erbjudande
Vårdcentralen Finspång är en del av Primärvårdscentrum inom Region Östergötland och finns sedan 2020 i moderna lokaler i Vårdcentrum Finspång. Här finns även jourcentral, apotek, rehabilitering, närvårdsavdelning, LAH och kommunens korttidsboende, vilket gör nära samverkan möjlig.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke.
Från årsskiftet 2024–2025 bildar Vårdcentralen Finspång och Vårdcentralen Skärblacka ett gemensamt verksamhetsområde för att skapa en mer robust organisation inför framtidens behov. Tillsammans har verksamheten cirka 27 000 listade patienter och runt 130 medarbetare. I Finspång ingår även en filial i Rejmyre samt jourcentralen Finspång.
Läs gärna om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Hos oss erbjuds du ett varierat, stimulerande och självständigt arbete där du får möjlighet att arbeta inom flera verksamhetsområden. Du kommer i första hand att arbeta på vårt laboratorium med provtagning och hantering av prover i vår provinlämning. Senare delen av vikariatet kan rotation till vår distriktsläkarmottagning, jourmottagning samt olika specialistmottagningar vara möjlig.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat provtagning och laboratoriearbete, assistering av läkare vid undersökningar och behandlingar, exempelvis suturering, samt arbete på undersköterskemottagning med blodtryckskontroller, EKG-registreringar och öronspolningar.
Du arbeta i nära samverkan med kollegor och andra professioner. Tillsammans bidrar ni till att skapa ett tryggt, professionellt och personcentrerat patientmöte samt en god tillgänglighet och ett välfungerande patientflöde genom vården.
Om dig
Du är legitimerad undersköterska. Vi söker dig som har erfarenhet av provtagning och av de arbetsuppgifter som förekommer på ett laboratorium. Du arbetar noggrant och strukturerat med hög kvalitetsmedvetenhet och har ett professionellt bemötande. Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande och bidrar till en god upplevelse för både patienter och kollegor.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Du arbetar självständigt när det behövs, men har samtidigt lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med kollegor och andra yrkesgrupper. Du bidrar aktivt till en öppen dialog och ett gott arbetsklimat.
Du uppskattar en varierad arbetsdag där tempot kan skifta och där arbetsuppgifterna är omväxlande. Vår undersköterskegrupp präglas av flexibilitet, samarbete och ett gemensamt fokus på att skapa effektiva patientflöden genom ett professionellt bemötande och hög servicekänsla.
För oss är det viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga och får möjlighet att bidra med sina perspektiv, erfarenheter och idéer. Du är engagerad i verksamhetens utveckling, ser möjligheter i förändring och har en positiv inställning till nya utmaningar. Hos oss är ingen dag den andra lik – och det är en del av det som gör arbetet både utvecklande och meningsfullt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Veckoarbetstid är 40h med dagtid.
Tjänsten är ett vikariat på 8 månader, med chans till förlängning. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Din huvudsakliga placering kommer vara på Vårdcentralen Finspång men arbete på Vårdcentralen Skärblacka kan förekomma.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Brinells väg 9 (visa karta
)
612 25 FINSPÅNG Arbetsplats
Vårdcentralen Finspång Kontakt
Johanna Hultman, Kommunal johanna.hultman@regionostergotland.se Jobbnummer
9999824