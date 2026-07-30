Vill du arbeta som kontorsstädare? Hemfrid Köping söker dig!
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Köping Visa alla städarjobb i Köping
2026-07-30
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HEMFRID SÖKER KONTORSSTÄDARE I KÖPING – BLI EN DEL AV VÅRT B2B-TEAM!
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad varje dag och blir en del av ett internationellt team? Nu söker Hemfrid engagerade kontorsstädare till vårt växande B2B-team i Köping med omnejd!
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med städning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet – alltid med kvalitet och omtanke.
Vad erbjuder vi?
En anställning med en sysselsättningsgrad på 50–75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Fast månadslön – samma lön varje månad
Milersättning mellan kunder för dig som kör egen bil i tjänst
Betald restid mellan kunderna
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Kostnadsfri utbildning i städning samt vidareutbildningar inom service och städning
En Field Lead/Buddy som stöttar dig i ditt dagliga arbete
Teamträffar och gemensamma personalaktiviteter
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid
Hos oss får du rätt förutsättningar för att lyckas. Har du viljan, ger vi dig verktygen för att utvecklas och trivas i din roll.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta både självständigt och i team
Är noggrann, punktlig och ansvarstagande
Är engagerad och vill utvecklas
Har erfarenhet från ett serviceyrke
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta måndag–fredag mellan kl. 07.00–17.00
Meriterande:
B-körkort och egen bil
Erfarenhet som kontorsstädare, hemstädare eller motsvarandePubliceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Som kontorsstädare ansvarar du för att leverera högkvalitativ städservice till våra företagskunder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att skapa rena och trivsamma arbetsmiljöer.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Dammsugning och golvvård
Städning av kök, lunchrum och toaletter
Hantering av disk
Tömning av sopor samt återvinning
Säkerställa att våra kunder får en ren, trivsam och välkomnande arbetsmiljö
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Ansök redan idag!
Vi intervjuar kandidater löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Läs mer på www.hemfrid.se/karriar
och skicka in din ansökan redan idag.
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨
HEMFRID IS LOOKING FOR OFFICE CLEANERS IN KÖPING – JOIN OUR B2B TEAM!
Do you want a job where you make a difference every day while being part of an international team? Hemfrid is looking for dedicated Office Cleaners to join our growing B2B team in Köping and the surrounding area.
Hemfrid is Sweden's largest home cleaning company. We help our customers with cleaning, window cleaning and other home services – always with quality and care.
What Do We Offer?
Employment with a workload of 50–75%
Collective agreement and secure employment conditions
Fixed monthly salary
Mileage compensation when using your own car for work
Paid travel time between customers
Liability insurance, health insurance and occupational pension
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Free training and continuous development in cleaning and customer service
A Field Lead/Buddy to support you in your daily work
Team gatherings and company events
Great opportunities to grow within Hemfrid
With us, you will have the right conditions to succeed. If you have the motivation, we will give you the tools to excel.
Who Are We Looking For?
We are looking for someone who:
Enjoys working independently and as part of a team
Is reliable, responsible and detail-oriented
Wants to learn and grow
Has previous experience in a service profession
Speaks and understands basic Swedish or English
Is available to work Monday to Friday between 7:00 a.m. and 5:00 p.m.
Preferred Qualifications:
Category B driving licence and access to your own car
Previous experience as an Office Cleaner, Home Cleaner or in a similar role
Your Work Assignments
As an Office Cleaner, you will provide high-quality cleaning services to our business customers. You will work both independently and as part of a team to create clean and welcoming workplaces.
Your responsibilities include:
Vacuuming and floor care
Cleaning kitchens, staff rooms and restrooms
Handling dishes
Waste management and recycling
Ensuring a clean, pleasant and welcoming environment for our customers
As part of our recruitment process, we conduct background checks. To be eligible for this position, you must have a Swedish personal identity number or a coordination number.
Apply Today!
We review applications and conduct interviews on an ongoing basis, so don't wait to apply. The position may be filled before the application deadline.
Read more at www.hemfrid.se/karriar
and submit your application today.
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
.
We look forward to hearing from you! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8146335-2122903". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Barnhemsgatan 5 (visa karta
)
731 32 KÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10016718