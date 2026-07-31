Krav- och fordonsäkerhetssamordnare till SJ
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2026-07-31
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Vill du ha en nyckelroll i att säkerställa att SJs tåg är säkra, tillförlitliga och uppfyller alla lagkrav? Som Krav- och fordonsäkerhetssamordnare skapar du ordning i komplexiteten, driver säkerhets‐ och kravarbete framåt. Genom ditt arbete bidrar du direkt till att det alltid är tryggt att resa och arbeta i SJs trafik.
Din kommande roll Som Krav- och fordonsäkerhetssamordnare har du en central roll i att säkerställa att SJs fordonsflotta är säker, tillförlitlig och uppfyller alla krav. Du arbetar i fordonsteamet och där ansvarar du för att samordna och driva arbetet inom trafiksäkerhet, krav‐ och konfigurationshantering för våra tåg.
I rollen skapar du struktur och framdrift i säkerhets‐ och kravrelaterade frågor genom att säkerställa att arbetet följer gällande lagkrav, interna säkerhetsstyrningskrav samt krav från leverantörer och myndigheter. Du leder och samordnar riskrelaterade aktiviteter, stöttar teamets medarbetare i deras arbete och ser till att risker identifieras, analyseras och hanteras på ett konsekvent och spårbart sätt. Med ditt helhetsperspektiv bidrar du till att fordonsflottan uppfyller krav på säkerhet, tillgänglighet och regelefterlevnad.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Säkerhetsstyrning genom att samordna säkerhetsarbetet, förbereda frågor till möten och säkerställa korrekt dokumentation
Kravhantering, dokumentera krav, bevaka förändringar i regelverk och kvalitetssäkra riskanalyser
Ansvara för processer och rutiner samt säkerställa status och dokumentation
Leda riskanalyser och stötta arbetet med avvikelsehantering i konfigurationshantering.
Säkerställa att relevanta delar i förvaltningsplan och underhållsjournal hålls uppdaterade
Stötta kollegor och utveckla arbetssätt
Du kommer att ingå i Division Fordon, den del av SJ som ansvarar för hela fordonsflottans livscykel och som säkerställer att hela, rena och säkra tåg levereras i rätt tid. Division Fordon består av cirka 900 medarbetare med varierad kompetens, bland annat tekniska specialister, fordonsingenjörer och tågtekniker. Inom Division Fordon kommer du arbeta inom Teknisk Produktledning, där arbetet bedrivs i fordonsteam som ansvarar för respektive SJ fordonsflotta. I din roll kommer du samverka med Teknisk Produktlednings Trafiksäkerhetssamordnare samt Divisionens säkerhetskoordinatorer.
Förväntningar på den vi söker Vi söker dig som har erfarenhet av arbetat med teknisk säkerhet och lagkrav inom fordon eller industriområdet. Du har tydliga ledaregenskaper och trivs med att skapa struktur i komplexa sammanhang. Du arbetar metodiskt och har förmågan att se både helheten och detaljerna, vilket är avgörande när du hanterar lag- och säkerhetskrav. Samtidigt är du initiativrik och ansvarstagande, tar ägarskap för dina uppgifter och driver arbetet framåt på ett självständigt sätt. Rollen kräver också att du är flexibel och kan prioritera utifrån verksamhetens behov. Du har en naturlig förmåga att balansera krav, teknisk säkerhet och framdrift.
Du är van att arbeta i team, samarbetar gärna med andra och har en god kommunikativ förmåga som gör att du skapar förtroende i dialog med både kollegor och externa parter. Med din sociala kompetens är du skicklig på att knyta och vårda relationer, du bidrar till en prestigelös, nyfiken och generös kultur där förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Vi ser att du har:
Minst 5 års erfarenhet inom relevant område
Ingenjörsexamen
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Teknisk erfarenhet av järnvägsfordon är meriterande
Ansökan och information
Denna rekrytering avser tre Krav- och fordonsäkerhetssamordnare som kommer vara placerade i tre olika fordonsteam - en för X2000, X40/X55 respektive RC6/Personvagnar. Rekryteringsprocessen kommer sträcka sig över sommarperioden, med sista ansökningsdag 16 augusti. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jakob.Wingren@sj.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7510455-2124295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), https://jobb.sj.se
Vasagatan 10 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10016713