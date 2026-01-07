Undersköterska till vård- och omsorgsboende
Trelleborgs kommun, Avd. Vård och Omsorg, Sektion Tullaboda 2 / Undersköterskejobb / Trelleborg Visa alla undersköterskejobb i Trelleborg
2026-01-07
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Avd. Vård och Omsorg, Sektion Tullaboda 2 i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Arbetsplatsen
Hos oss på Tullaboda äldreboende arbetar du i en god arbetsmiljö med engagerade kolleger där teamwork står i fokus.
Vi är ett gäng kreativa undersköterskor som söker efter nya kollegor.
Tullaboda är ett vård- och omsorgsboende beläget i Anderslöv i Trelleborgs kommun. Vi arbetar för att våra hyresgäster ska uppleva trygghet, trivsel och hög kvalitet. Som undersköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje hyresgäst får den bästa möjliga vård och omsorg. Vi arbetar på rullande schema dag/kväll/helg.
Vad sägs, vill du vara med och arbeta med oss och tillföra din kunskap och personlighet till vår verksamhet?
Vad vi kan erbjuda dig
• Omväxlande arbete
• Kompetensutveckling
• Kommunövergripande förmåner
• Bästa kollegornaPubliceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska innebär att du får arbeta med omvårdnad och service samt göra vardagen meningsfull för våra hyresgäster. Du kommer att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering från sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp. Som undersköterska ska du även dokumentera i de verksamhetssystem som finns på arbetsplatsen. På vår arbetsplats arbetar vi över gränserna och hjälps åt med arbetsuppgifter. Kvalifikationer
För rollen som undersköterska söker vi dig som har:
• Bevis från Socialstyrelsen på yrkestitel undersköterska
• Goda datorkunskaper och dokumentationsvana
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• Minst B-körkort och tillgång till egen bil
• Vi ser det som meriterande om du erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen
Vi sätter stort värde på personliga egenskaper såsom engagemang för äldre personer, god samarbetsförmåga, ansvarsfull, pålitlig, empatisk, engagemang. Vi är måna om vår goda arbetsmiljö och hoppas att du är bra på att bidra till gott arbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om det blir aktuellt för dig att arbeta inom någon av våra verksamheter kommer du att behöva:
• Giltigt utdrag ur belastningsregister
• Visa på giltigt arbetstillstånd
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Avd. Vård och Omsorg, Sektion Tullaboda 2 Kontakt
Camilla Walldén, enhetschef 0410-734250 Jobbnummer
9670493