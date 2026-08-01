Undersköterska till Trosagården
Trosa kommun / Undersköterskejobb / Trosa Visa alla undersköterskejobb i Trosa
2026-08-01
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Vård och omsorg i Trosa kommun har under många år bedrivit verksamhet i framkant där kvalitén är hög och medarbetarna engagerade. Vi ger individcentrerad omvårdnad där du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns – att tillgodose våra medborgares individuella behov av vård och omsorg så att de ska känna trygghet och meningsfullhet.
I Trosa kommun levererar vi äldreomsorg av högsta klass. För oss står mötet med människor i centrum och vi arbetar för att varje dag skapa en meningsfull vardag för våra boende. Att arbeta hos oss är omväxlande med många olika typer av arbetsuppgifter vilket ger dig bred kompetens och ett flexibelt arbete. I den lilla kommunen skapar vi familjär stämning och har god sammanhållning. Närheten inom kommunen möjliggör goda samarbeten, bland annat mellan hemtjänst, särskilda boenden och korttidsboenden. Vi har en nära dialog med sjuksköterskor och rehabteam. Hos oss blir du en del av ett arbetslag som trivs och har roligt på jobbet. Här erbjuds även möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG SOM UNDERSKÖTERSKA?
Dina arbetsuppgifter innebär personlig omvårdnad, vardagliga sysslor, läkemedelshantering och diverse ansvarsområden. Du arbetar aktivt med kontaktmannaskap, genomförandeplaner och social dokumentation där goda relationer och ett salutogent förhållningssätt är i fokus.
Vi arbetar med BPSD (Beteende mässiga Psykiska Symtom vid Demens) som är ett arbetssätt för att lindra/minska beteendemässiga symtom vid demens. Vi har aktiviteter, underhållning, promenader m.m. med våra boende på dagarna. Välkommen till en arbetsplats med en öppen och välkomnande kultur!
VEM SÖKER VI?
Du som söker är/har:
utbildad undersköterska
erfarenhet av social omvårdnad, hälso- och sjukvårdande insatser av äldre samt vana att arbeta med människor med demensdiagnos
god data- och dokumentationsvana
bra på att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
aktiv med våra boende och tycker om att arbeta i ett högt tempo
Det är meriterande om du är/har:
erfarenhet av demensvård
erfarenhet av vård i livets slut
specialistundersköterskeutbildning inom demens eller palliativ vård
Du är utbildad undersköterska med ett genuint intresse för människor och omvårdnad. Som person är du nyfiken och öppen för att lära dig mer. Du har en förmåga att läsa av människor, anpassa ditt beteende och agera professionellt i varje situation. Att skapa positiva möten för både brukare och anhöriga kommer naturligt för dig.
Du tar egna initiativ och kommer gärna med nya idéer och förslag. Om dina kollegor skulle beskriva dig skulle de säga att andra känner sig trygga med dig och att du inger förtroende. Du är mån om att bidra till en positiv stämning i ditt arbetslag och gemensamt skapa en bra arbetsmiljö.
VAD ERBJUDER VI?
En arbetsplats där vi alltid vill lära oss nya saker och uppmuntrar till egna initiativ och förslag. Vi hittar på aktiviteter som stärker vår gemenskap. Hos oss ges du möjlighet att påverka ditt arbete och skapa värde för brukare. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar en trygg miljö för våra brukare. Är du rätt person ges du stora möjligheter till utveckling. Du blir inbjuden till en introduktionsdag för alla nyanställda i Trosa kommun där du får ta del av kommunen. Under introduktionsdagen får du lära dig mer om hur kommunen arbetar samt träffa de olika verksamhetscheferna och andra kollegor inom kommunen. Hos oss får du bland annat:
En van handledare vid introduktion
Introduktionsdag för alla nyanställda
Friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter via Sunt Liv
Förstärkt tjänstepension som ger dig mer
Trygga villkor med kollektivavtal och försäkringar
Extra ersättning om du blir förälder (och/eller sjuk)
Möjlighet till kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll
Nära ledarskap, korta beslutsvägar och ett meningsfullt samhällsuppdrag
Ledarutvecklingsprogram för våra blivande ledare
Goda pendlingsmöjligheter och gratis parkering
Läs mer om våra förmåner i broschyren om vårt https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid, vi arbetar dagtid, kvällstid och varannan helg
Tillträde: Enligt överenskommelse
REGISTERUTDRAG
Den som erbjuds tjänst inom Vård- och omsorgskontoret i Trosa kommun ska visa upp utdrag ur sitt belastningsregister. Ett sådant utdrag behöver beställas av personen själv, via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/.
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa Kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/
619 80 TROSA Arbetsplats
Trosa kommun Kontakt
Enhetschef Trosagården
Emelie Littorin emelie.littorin@trosa.se +4615652127 Jobbnummer
10017706