Undersköterska till Team Öster hemtjänst
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Oskarshamn Visa alla undersköterskejobb i Oskarshamn
2026-08-05
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Team Öster är en hemtjänstgrupp som utgår från sin lokal Rosa Villan på Garvaregatan och arbetar över ett geografiskt område kring Norrtorn, Kolberga, Mockebo och ut mot Saltvik.
Som undersköterska i Team Öster får du en viktig roll där du bidrar till att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för våra brukare i deras egna hem. Du arbetar på uppdrag av enhetschef och ansvarar för att utföra individuellt beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), samt hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
I det dagliga arbetet möter du människor med olika behov och livssituationer, där ditt engagemang, din kompetens och ditt bemötande gör verklig skillnad. Tillsammans med kollegorna i Team Öster arbetar du nära brukaren i deras hemmiljö och bidrar till att skapa en trygg, värdig och individanpassad omsorg utifrån biståndshandläggarens beslutade insatser.
Du har god förmåga att se helheten och varje enskild individs förutsättningar och behov. Du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och trivs i en verksamhet med högt tempo och arbetsglädje. Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att brukarna tillgodoses med god omsorg, vård och service. Du medverkar till aktivering och rehabilitering utifrån den enskildes förutsättningar.
Du utför på delegation från legitimerad personal medicinska arbetsuppgifter. Du deltar i verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kompetensutveckling. Värdegrunden i socialtjänstlagen är ett viktigt verktyg i vår arbetsgrupp. Vår utgångspunkt är alltid den enskilde och dennes välmående.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren finner som likvärdig, gärna med erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Som person är du öppen, trygg i dig själv och har en professionell framtoning. Du har en analytisk förmåga och är positiv med en god samarbetsförmåga.
Dokumentation är en viktig del i vårt arbete så du behöver behärska svenska språket på ett bra sätt i tal och skrift samt ha en god datavana. Tjänsten kräver även att du har körkort.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-24 .
Löpande rekrytering kan komma att tillämpas, välkommen med din ansökan redan idag!
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning.
Detta hittar du under: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Du som söker och är intresserad av tjänsten, ansök redan nu om utdraget.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Kommunal
Renée Solstad renee.solstad@kommunal.se +46103560000 Jobbnummer
10022439