Undersköterska till Slussen
2025-12-17
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-17Beskrivning
Slussen är en rehabiliterings- och boendeutredningsenhet.
Som undersköterska på Slussens korttidsboende bidrar du till att de gäster som vistas här kan förbättra/bibehålla sina färdigheter och förmågor genom vardagsrehabilitering för att vid hemgång klara av att leva ett så självständigt liv som möjligt med bra livskvalitet. Arbetet förutsätter ett intresse för omvårdnad, träning/aktivitet och ett respektfullt bemötande för att den enskilde individen ska nå målen i den individuella planen. Tjänstgöringsgraden är 75-100%. Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare på Slussen arbetar du personcentrerat vilket innebär att du alltid utgår från gästens egna förmågor, behov och förutsättningar i alla delar av vård- och omsorgsarbetet. Som undersköterska på Slussen får du ett meningsfullt och utvecklande arbete i ett tryggt multiprofessionellt team av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.Kvalifikationer
I första hand söker vi dig som är utbildad undersköterska. Vi tror att du som är intresserad av god omvårdnad och samverkan kommer trivas bra hos oss. I ditt uppdrag ingår bland annat social dokumentation samt delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterskor så som läkemedelshantering. Din introduktion anpassas efter dina individuella behov där du får all nödvändig utbildning för att du och dina kollegor tillsammans ska nå verksamhetens mål.
Du har ett gott bemötande och förstår att anhöriga till våra gäster utgör en viktig resurs för individen. Vi vill att du som medarbetare bidrar till verksamhetens goda arbetsmiljö genom ditt engagemang och din vilja att vara en del av teamet. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer görs löpande så vänta inte med din ansökan.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/199". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Clary Strandberg 070-2734464 Jobbnummer
9648415