Undersköterska till SCÄ på Heldygnsvård barn och unga
Är du utbildad undersköterska med intresse för att arbeta nära människor och bidra till utvecklingen av ätstörningsvården? Då ska du söka tjänsten hos oss på vår Heldygnsvårds avdelning för barn och unga!
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 300 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Heldygnsvård barn och unga har plats för 12 familjer med en behandlingstid mellan 6-8 veckor. Familjearbete är en central roll i behandlingen där föräldrarna stärks i sin föräldraroll samt får ökad kunskap om ätstörningen. Föräldrarna är närvarande med sina barn under hela behandlingsperioden. Hos oss arbetar man nära i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist och kurator. FBT har en mycket central roll i behandlingen.
Vi har även ett uppdrag för Nationell högspecialiserad heldygnsvård (NHV) vid ätstörning. Utgångspunkt för NHV är att individanpassa behandlingsupplägget och utöver fokus på ätstörningen även ta hänsyn till psykiatrisk samsjuklighet.
Vill du arbeta med och lära dig mer om patienter med ätstörningar?
Vi erbjuder dig som är utbildad undersköterska en stimulerande och trevlig arbetsplats därvi har patienten i centrum. Du får utbildning i våra behandlingsmetoder samt även regelbunden handledning. Vi är engagerade team med hög kompetens och vi strävar efter att ge patienterna den bästa vården. Vi vill åstadkomma ett öppet och trivsamt arbetsklimat med nära samarbete mellan våra olika enheter. Varje vecka har familjerna möjlighet att träffa en Delaktighetssamordnare och vi har ett nära samarbete med patientföreningen Frisk och Fri.
Tillsammans med oss får du möjlighet att växa, trivas och fortsätta utveckla vår ätstörningsvård.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss har du arbetsuppgifter som innefattar både psykiatrisk och somatisk vård. Barnet har mestadels en förälder hos sig på avdelningen under hela behandlingsperioden då behandlingen är familjebaserad och syftar till att stärka föräldrars mandat och att ge dem ökad kunskap om ätstörning. Du skall finnas som stöd. Du hjälper patienter med ångesthantering och finns där som måltidsstöd när det behövs. Som undersköterska ska du även bistå med att förbereda mat och vissa kökssysslor ingår i arbetet. Du utför även somatiska undersökningar som bland annat blodprovstagning, EKG och viktkontroll. Vi vårdar även barn under LPT så tvångsåtgärder kan förekomma. Som undersköterska önskar vi att du har erfarenhet av Take Care eller liknade dokumentationsprogram och är bekväm med att dagligen utföra skriftlig dokumentation och planering.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, dag/kväll och helgtjänstgöring.
Heltid 37 tim/vecka, eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, med intyg om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Du har tidigare erfarenhet av arbete psykiatrisk vård och goda kunskaper i svenska i både tal & skrift.
Är du specialistundersköterska i psykiatri ses detta som meriterande, så även om du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, ätstörningsvård samt patienter med autismspektrumtillstånd eller självskadebeteende.
Tidigare erfarenheter från köksarbete och beställningsportaler är även de meriterande.Dina personliga egenskaper
Du har ett genuint intresse för människor. Du använder samtalet som verktyg i patientarbetet och lägger fokus på patientcentrerad vård.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi ser gärna att du är en person som visar engagemang och initiativ i ditt arbete. Du är prestigelös, lojal och har god social förmåga. Du värnar om arbetsmiljön för teamet och vill skapa en trivsam miljö för alla
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Bifoga gärna intyg om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen i din ansökan!
Välkommen med din ansökan redan idag!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
Psykiatri, Stockholms centrum för ätstörningar, Heldygnsvård barn och unga
Nurgül Dinler, Kommunal 0812340499
