Undersköterska till Sävja hemvård
Uppsala kommun, Avd hemvård / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-01-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avd hemvård i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Är du utbildad undersköterska och vill bli en del av ett engagerat och kompetent team som alltid sätter brukaren i centrum. Vi söker dig som brinner för att ge god service och som vill bidra till att göra varje dag lite bättre för våra brukare. Välkommen att söka tjänsten och bli en del av vår resa mot att bli Sveriges bästa hemvård!
Sävja hemvård är en hemtjänstenhet som hjälper brukare i Sävja och områden runt omkring med hemtjänstinsatser. Vi månar mycket om att göra ett gott arbete hos våra brukare och att hjälpas åt och samarbeta på enheten. Vi hjälper våra brukare med allt från städ och tvätt till omsorgsinsatser och delegerade HSL-insatser. På Sävja hemvård cyklar vi till största delen till våra brukare som bor i egna lägenheter eller villor i vårt område.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som undersköterska inom hemvården kommer du att arbeta med många olika arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser som gör skillnad i deras vardag. Du arbetar varje dag för att ge en god omvårdnad med stor hänsyn till brukarens individuella behov. Du utför även uppgifter delegerade från legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbete med dina kollegor.
Vi erbjuder ett flexibelt arbetsschema med både dag- och kvällspass och där alla i teamet arbetar varannan helg. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag som samarbetar tätt med sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast för att säkerställa att våra brukare får en trygg, individanpassad och kvalitativ omvårdnad.Publiceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har aktuell erfarenhet av arbete inom hemvård. Arbetet kräver att du kan cykla i alla väder året om.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt. Du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Dessutom är du duktig på att samarbeta och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Jobbet passar dig som tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Helena Tyrland, verksamhetschef, 018-727 55 34 eller Janina Nyfors, verksamhetschef, 018-726 10 89.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 8018.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00094". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd hemvård Kontakt
Verksamhetschef
Helena Tyrland 018-727 55 34 Jobbnummer
9714105