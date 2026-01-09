Undersköterska till särskilt boende
2026-01-09
Övertorneå kommun söker en undersköterska till vårt äldreboende i Hedenäset. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Dag/kväll/helgtjänstgöring.
Start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kvalifikationer: Vi söker dig med utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg som arbetsgivaren bedömer som relevant för arbetsuppgifterna.
Du är lyhörd och empatisk i ditt bemötande och har god samarbetsförmåga. Du tar ansvar och egna initiativ utifrån yrkesrollen och inom givna ramar.
Du kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska, vilket är vårt arbetsspråk. Då vi är förvaltningskommun för finska och meänkieli är det meriterande om du även kan något av dessa språk. Arbetet kräver digital dokumentation, så erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg är en fördel.
Körkort B är meriterande, men inte ett krav.
Upplysningar: Enhetschef Maria Carlenius, maria.carlenius@overtornea.se
, tfn 073-082 50 58.
Facklig företrädare: Kommunal Norrbotten, 010-442 99 16
Övrigt: Vi har tobaksfri arbetstid.
Ansökan: Välkommen med din ansökan senast 25 januari 2026. Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Skulle du inte motta en sådan bekräftelse ber vi dig att kontakta oss via kommun@overtornea.se
Vi är förvaltningskommun för finska och meänkieli och det är därför positivt om du kan något av dessa språk.
Då vi är en totalförsvarsmyndighet kan tjänsten medföra krigsplacering.
Mer om Övertorneå
Övertorneås samhällsservice och geografiska läge ger möjlighet att ägna dig åt sådant du vill, inte sådant du måste. Bara för att nämna några fördelar med vår kommun så har vi en enda rondell på 250 000 hektar, kollektivtrafiken är nästan gratis och vi utsågs till Sveriges bästa skolkommun 2020 och 2021 samt årets e-hälsokommun 2024!
Förutsättningarna för att du ska trivas tror vi alltså är väldigt goda! Sugen på att flytta hit? Kolla in Hej Hemby. Genom detta projekt kan du som vill flytta till Övertorneå få hjälp med att förverkliga din dröm.
Vi verkar för en jämställd arbetsplats där vi ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övertorneå kommun
(org.nr 212000-2700) Arbetsplats
Övertorneå Kommun Kontakt
Enhetschef
Maria Carlenius maria.carlenius@overtornea.se 073-082 50 58 Jobbnummer
9676186