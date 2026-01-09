Undersköterska till särskilt boende
2026-01-09
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Sedvanligt vård- och omsorgsarbete, Du kommer att ingå i en arbetsgrupp där din samarbetsförmåga är lika viktig som att jobba självständigt. Vi söker dig som har ett gott bemötande och förhållningssätt. Du är ansvarsfull och har förmåga att skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer.
Arbetsuppgifterna är varierande och består av att hjälpa, stödja och motivera omsorgstagare i deras hem utifrån individuellt beslutade omvårdnads- och serviceinsatser. Du ska ha ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande. Du är ansvarstagande och känner dig bekväm med att arbeta självständigt.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt grundläggande datakunskap.
Körkort är ett krav då körning ingår i tjänsten.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Rekrytering sker löpande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring, vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298326". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åstorps kommun, Särskilt boende Kontakt
Enhetschef
Ella Isufi ella.isufi@astorp.se 04264059 Jobbnummer
9674801