Undersköterska till Röntgen Kungsbacka
2025-12-08
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Varberg
, Falkenberg
, Halmstad
Som undersköterska hos oss gör du skillnad för andra människor varje dag.
Som undersköterska på vår röntgenmottagning kommer du ha uppdraget att assistera på skelettlabb och ultraljud. Du kommer även rotera in i vår reception och ev. utföra visst administrativt arbete. På röntgen Kungsbacka utför vi skelettundersökningar, ultraljud, datortomografi, magnetkameraundersökningar och screening mammografi.
Som undersköterska på vår röntgenmottagning kommer du ha uppdraget att assistera på skelettlabb och ultraljud. Du kommer även rotera in i vår reception och ev. utföra visst administrativt arbete. På röntgen Kungsbacka utför vi skelettundersökningar, ultraljud, datortomografi, magnetkameraundersökningar och screening mammografi.
Vi arbetar i datasystemet SECTRA, och använder ibland Region Hallands journalsystem Cosmic.
I nuläget är vi ca 25 medarbetare som arbetar dagtid måndag till fredag. Arbetsplatsen kännetecknas av ett gott kamratskap och ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och läkare.
Om arbetsplatsen
Utifrån Region Hallands vision "Bästa livsplatsen" verkar ADH (Ambulans, diagnostik och Hälsa), för en god hälsa hos befolkningen i Halland. Våra medarbetare är nyckeln till att bedriva en verksamhet med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är alltid patienten och den halländske medborgaren.
Området Medicinsk diagnostik består av Röntgen, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk
mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi och cytologi. Vi har verksamhet vid Hallands
sjukhus i Halmstad, Varberg och Kungsbacka samt i Falkenberg. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med tidigare erfarenhet från röntgen. För att lyckas och trivas i rollen krävs att du är ansvarsfull, kvalitetsmedveten, har god samarbetsförmåga och sätter patienten i fokus. Då vi roterar mycket i vårt dagliga arbete är det viktigt att du har förmåga att vara flexibel. Du har goda kunskaper i svenska språket samt goda datorkunskaper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer, vilket innebär att du kan komma att kallas på intervju innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland erbjuder dig som undersköterska https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/underskoterska
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
Röntgen Halland Kontakt
Camilla Kelly, Avdelningschef 0300-565438 Jobbnummer
