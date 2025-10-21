Undersköterska till Postop, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Luleå Visa alla undersköterskejobb i Luleå
2025-10-21
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vi behöver bli fler undersköterskor - Kom och jobba med oss nu på Postop! Är du en undersköterska som gillar teamarbete, medicinskt teknisk utrustning och varierande arbetsuppgifter? Välkommen till oss!
Till oss på postop kommer alla opererande patienter på Sunderby Sjukhus. Det innefattar såväl planerade dagkirurgiska patienter, inneliggande patienter samt akuta patienter i alla åldrar. Hos oss finns engagerade och kompetenta kollegor, vi är en härlig arbetsgrupp med fin stämning, där vi nu behöver bli fler.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad undersköterska med goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom postoperativ vård och har arbetat som undersköterska i minst två år.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll tar du ansvar för din arbetsuppgift, strukturerar ditt arbete och kan arbeta självständigt samtidigt som du värderar och ser nyttan av att samarbeta med andra. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och organisationen.
Det här får du arbeta medVår avdelning tillhör AnOpIva-kliniken. Arbetet på DKR/UVA/POP är omväxlande och lärorikt. Här möter du patienter i alla åldrar, med en stor variation av operationsingrepp. Vi har alla opererande specialiteter representerade hos oss. På POP vårdas patienter som genomgått större kirurgi med ett mer vårdkrävande och längre postoperativt förlopp. Här har vi dygnet runt vård årets alla dagar. Vi servar även hela sjukhuset med bland annat CVK inläggningar, vilket undersköterskan assisterar och tar han om tillsammans med narkosläkaren.
Det här erbjuder vi dig- Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika
• Kontinuerlig kompetensutveckling - Internutbildningar
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder nu en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid är rotation, dag / kväll med helgtjänstgöring, 37 timmar/ vecka. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas inna sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Åsa Carlsson asa.e.carlsson@norrbotten.se 0920-28 28 36 Jobbnummer
9568011