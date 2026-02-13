Undersköterska till pooltjänstgöring
2026-02-13
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Du kommer att vara anställd på Bemanning- och rekryteringsenheten inom Styrning och Stöd men arbeta aktivt i Välfärd Gävles verksamheter. Som undersköterska i Poolen arbetar du inom Välfärd Gävles alla verksamheter; hemtjänst, vård -och omsorgsboende, personlig assistans, socialpsykiatrin samt boende med särskilt stöd. Din arbetsdag styrs helt av verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som undersköterska i Poolen arbetar du inom Välfärd Gävles alla verksamheter; hemtjänsten, vård- och omsorgsboende, personlig assistans, socialpsykiatrin samt boende med särskilt stöd. Din arbetsdag styrs helt av verksamhetens behov. Att arbeta inom Poolen innebär att du har ett varierat arbete där ingen arbetsvecka är den andra lik.
* De dagar som du har schemalagd arbetstid blir du placerad på den arbetsplats och under den tid där behovet av medarbetare är störst. Det innebär till exempel att du en dag arbetar inom hemtjänsten för att nästa dag arbeta inom personlig assistans.
* Arbetet ger dig goda utvecklingsmöjligheter som undersköterska eftersom du får möjlighet att arbeta inom alla Välfärds verksamheter och genom att du ofta kommer att ställas inför nya situationer.
* Du ingår i en arbetsgrupp som du träffar var fjärde vecka tillsammans med din chef. Dina kollegor har stor kompetens och kunskap som de gärna delar med sig av.
* Arbetet kräver stor flexibilitet då du ofta får dina exakta arbetstider samma dag som du ska arbeta. Vi värdesätter din flexibilitet och tillgänglighet - därför ingår ett lönetillägg i denna roll.
* Du lägger själv schema utifrån givna ramar.
* Arbetstiderna är dag, kväll och var tredje helg, natt kan förekomma i undantagsfall om så önskas. Fördelningen av dina pass sköts av bemannings- och rekryteringsenhetens administratörer.Kvalifikationer
Formella krav:
* Utbildad undersköterska med bevis från Socialstyrelsen
* Minst 2 års erfarenhet av arbete som undersköterska
* B-körkort för manuellt växlad bil och körvana
* God kunskap i svenska språket, i både tal och skrift
* Cykelvana
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete med funktionsnedsättningar inomLSS
* Erfarenhet av medicinsk delegering
* Erfarenhet av att arbeta inom pooltjänstgöring
* Dokumentationsvana - gärna av Treserva och TES
* Erfarenhet av schemaplanering i TimeCare Pool.
För att lyckas i rollen är du:
* Flexibel - Du har lätt att ställa om och anpassa dig med kort varsel. Du anpassar dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
* Arbeta med människor - Som person har du ett genuint intresse för att möta och samarbeta med alla olika typer av människor. Du lyssnar, visar empati och respekt.
* Samarbetsorienterad - I ditt samarbete med andra har du ett prestigelöst förhållningssätt. Du ser värdet i lagarbete, bygger förtroende och bidrar till ett positivt och inkluderande arbetsklimat. Du är hjälpsam och delar gärna med dig av ditt engagemang och din kunskap.
* Stabil - Du ger förtroende och skapar tillit. Du har förmåga att sprida lugn och stabilitet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
