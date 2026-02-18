Undersköterska till Pooltjänst
Öckerö kommun, Äldreomsorg och Funktionsstöd / Undersköterskejobb / Öckerö Visa alla undersköterskejobb i Öckerö
2026-02-18
eller i hela Sverige
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Vill du bli en av oss
Här på Solhöjden finns det 12 avdelningar med varierat antal platser och inriktning. Du förväntas kunna arbeta på samtliga enheter. Du kommer att ha en "hemavdelning" som du har APT med.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helgtjänstgöring.
Tjänstgöringsgrad utifrån överenskommelse. Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och stimulerande arbete där du får hjälpa våra hyresgäster med alla vanligt förekommande sysslor i vardagen såsom t.ex. personlig hygien, medicin, träning, matlagning och städning. Arbetet innebär också kontakter med anhöriga.Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor arbeta personcentrerat utifrån våra hyresgästers individuella förutsättningar och behov.
Kvalifikationer/utbildning
Vi söker dig som har god social förmåga och som tycker om att samarbeta med andra människor. Du måste vara bra på att hantera och avläsa olika situationer och agera på ett ansvarsfullt och självständigt sätt inom ramen för vårt politiska uppdrag och socialtjänstlagens intentioner. Vi värdesätter engagemang och delaktighet som på ett konstruktivt sätt bidrar till att förbättra verksamheten. Du skall arbeta utifrån ett salutogent synsätt.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Flexibilitet, positiv inställning, god initiativförmåga liksom förmåga till helhetssyn är ett krav. Särskilt stor vikt kommer att läggas på dokumenterat goda referenser samt personlig lämplighet.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polismyndighetens belastningsregister uppvisas.
Vi använder BankID för inloggning och behörighet i våra system.
Intervjuer och anställning sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Öckerö kommun har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307161". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280) Arbetsplats
Öckerö kommun, Äldreomsorg och Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Frida Lidén frida.liden@ockero.se 031-97 88 36 Jobbnummer
