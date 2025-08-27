Undersköterska till OneLabs medicinska team!
Onelab AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onelab AB i Stockholm
, Uppsala
, Nyköping
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
SPÄNNANDE TJÄNST HOS OSS
Som undersköterska hos oss blir du en viktig del av den digitala och fysiska vården, där du genomför hälsoundersökningar på plats hos våra kunder. Din arbetsplats varierar mellan kundbesök runt Stockholm men även runt om i landet och Norden. Vi arbetar dagtid, måndag-fredag.
I korthet kommer du att:
Genomföra hälsoundersökningar för våra kunders medarbetare. Här kan du läsa mer om våra hälsoundersökningar. Du reser ca 4 dagar i veckan, varannan vecka inom Stockholmsområdet och varannan vecka i övriga Sverige/Norden då övernattning ingår.
Samarbeta med kollegor för att planera och genomföra våra hälsoinsatser.
Förutom teamet med sjuksköterskor kommer du att arbeta nära kollegor inom andra kompetensområden som Customer Success, Tech och Sales!
VÅRT ERBJUDANDE TILL DIG
Positivt arbetsklimat med fantastiska kollegor som stöttar och hjälper varandra.
Utvecklingsmöjligheter med regelbundna utbildningar och workshops.
Delta i en spännande resa med ett passionerat företag som förändrar företagshälsovård och hälsa i Sverige.
VI SÖKER DIG SOM
Förutom ett brinnande intresse för hälsa, söker vi dig som har erfarenhet av följande:
Minst två års erfarenhet av kliniskt arbete med provtagning inklusive blodtrycksmätning.
Erfarenhet av att arbeta inom service.
Körkort B och möjlighet att resa i tjänsten.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
MAGISKT VORE OM DU HAR
Språkkunskaper i danska, norska eller finska.
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa människor och förstår vikten av bemötande och god service, eftersom det är företag och dess medarbetare vi jobbar med. Det är viktigt att du är en teamspelare och tar ansvar för att driva både ditt eget och teamets arbete framåt. I utbyte har du stor möjlighet att påverka och utveckla vårt gemensamma arbete. Vi har en vision om att skapa hållbar hälsa för alla medarbetare och våra undersköterskor är nyckelpersoner i arbetet att förverkliga OneLabs mission!
Med rätt hälsoinsatser i rätt tid skapa förutsättningar för en hållbar framtid - för människan, företagen och samhället!
ÖVRIG INFORMATION
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Utgångspunkt i Stockholm, resor till annan ort förekommer.
Omfattning: Tillsvidare, heltid
Ansökan: Skicka in Linkedin-profil eller CV och svara på frågorna när du klickar dig vidare på ''Skicka ansökan''
Ersättning: Lön enligt överenskommelse.
Arbetstider: Varierande mellan måndag - fredag 08.00-17.00 (övernattningar på annan ort förekommer)
Låter detta intressant? Klicka på "Skicka ansökan" och ansök nu! Urval sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onelab AB
(org.nr 556970-4264), https://www.onelab.se Arbetsplats
OneLab Kontakt
Erika Ekstam erika.ekstam@onelab.se Jobbnummer
9479099