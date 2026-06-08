Lärare skeppsteknik
Försvarsmakten / Militärjobb / Karlskrona Visa alla militärjobb i Karlskrona
2026-06-08
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LÄRARE INOM SKEPPSTEKNIK, SJÖSTRIDSSKOLAN
Är du intresserad av teknik, Försvarsmakten och vill vara med att forma framtidens tekniker? Då kan detta vara en intressant arbetsplats för dig.
Vid skeppstekniska avdelningen bedrivs teknisk utbildning inom maskin, el samt verkstadsteknik för blivande maskinister och motormän till marinens fartyg. Avdelningen har även bl.a. samarbete med Linnéuniversitetet och Blekinge tekniska högskola där deras ingenjörsstudenter kommer till oss och utbildas i maskin och verkstadsteknik.
Du kommer att arbeta i ett sammansvetsat arbetslag på cirka 17 personer som består av både kvinnor och män, militärer och civila av varierande åldrar. Tjänsten utförs huvudsakligen i Karlskrona, dagtid 07.30-16.30 med flextidsavtal.
För att utvecklas inom din profession finns det goda möjligheter till vidareutbildning både inom ditt specialområde men också i övrig verksamhet inom avdelningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att omfatta:
Verka som lärare teoretiskt och praktiskt inom skeppsteknik, exempelvis motorlära, fartygs hjälpsystem och elteknik.
Genomföra planering, uppföljning samt revision av kurser och verksamhet.
Vara delaktig i utveckling av utbildningen inom avdelningen.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Genomförd och godkänd officers-specialistofficersutbildning med teknisk inriktning.
B-körkort
Erfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer relevant.
Meriterande kompetenser
Militär maskinbehörighet M5 eller högre
Tidigare erfarenhet av utbildning inom skeppsteknik.Dina personliga egenskaper
Som person vill vi att du är trygg i dig själv, initiativrik, ansvarskännande och en lagspelare. Du trivs med att se andra människor utvecklas och har ett intresse av att ta till dig nya kunskaper. Du är flexibel och är öppen för att stödja övriga kollegor inom avdelningen utöver ditt eget ansvarsområde när behov uppstår.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga lämplighet.
Mer om anställningen
Tjänsten är en militär tillsvidareanställning på 100 % med 40 timmars arbetsvecka.
Placering: Karlskrona
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Resor kan förekomma i tjänsten.
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Upplysningar och kontaktpersoner
Fredrik Winkler Chef skeppstekniska avdelningen
Information om rekryteringsprocessen
Kenth Johansson HR
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Tobias Danielsson
SACO S, Malin Pagels
SEKO, Jan-Anders Nilsson
Samtliga nås via FM växel 010-82 85 000
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-14
Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver dig själv samt motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
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Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
371 23 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9951334