Undersköterska till Nyhem
På Nyhem i Kristdala finns fyra särskilda boenden. Nu söker vi en ny kollega till Nyhem. Du kommer att ingå i ett arbetslag med en enhetschef, personalplanerare, undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Tillsammans bedrivs ett nära teamsamarbete med sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut samt distriktsläkare.
Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso-sjukvårdslagen (HSL). Nyhem är ett särskilt boende där du tillsammans med övrig personal verkställer beviljade insatser för omsorg, vård och service till personer bosatta i det egna hemmet. Arbetsuppgifterna är skiftande, det kan handla om personlig omvårdnad, aktiviteter, städ och inköp av mat. Vi håller på att utveckla ett arbetssätt där vardagsrehabilitering och aktivering för de som bor på Nyhem. Detta ska vara en naturlig del i vardagen. I uppdraget ingår det även att vara kontaktman samt att upprätta genomförandeplaner. Vidare ingår det att ge medicin enligt delegering. Det kan även förekomma andra sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska.
Värdegrunden i socialtjänstlagen är ett viktigt verktyg i vår arbetsgrupp. Vår utgångspunkt är alltid den enskilde och dennes välmående.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Det är meriterande om du arbetat inom äldreomsorgen tidigare.
Som person är du öppen, trygg i dig själv och har en professionell framtoning. Du har en analytisk förmåga och är positiv. Du har god förmåga att se helheten och varje enskild individs förutsättningar och behov. Du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och är flexibel och har lätt för att anpassa dig till rådande omständigheter. Du trivs i en verksamhet med högt tempo och arbetsglädje.
Dokumentation är ett återkommande inslag via våra datasystem varför du behöver kunna kommunicera väl i tal och skrift på svenska.
Vi lägger även stor vikt på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Löpande rekrytering tillämpas så tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: Kontroll av egna uppgifter. Detta hittar du under: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du som söker och är intresserad av tjänsten, ansök redan nu om utdraget.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
(org.nr 212000-0761) Kontakt
Rekryterare
David Sidén david.siden@oskarshamn.se 010-35 60 000 Jobbnummer
