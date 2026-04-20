Undersköterska till Norra hemtjänsten
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Norra hemtjänsten utgår från Figeholm där vårt kontor är placerat. Norra hemtjänsten omfattar ett stort geografiskt område som sträcker sig från vårt vackra Solstadström i norr ända ner till Glabo i söder. Även de vackra öarna i Figeholms skärgård tillhör vårt område.
Vi söker nu engagerade undersköterskor som vill vara en del i vårt team. Vi är öppna för om du vill arbeta heltid eller annan tjänstgöringsgrad som passar dig. Vi erbjuder även möjlighet till helgtjänst vilket innebär helgtjänstgöring tre av fyra helger.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-20Arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska i hemtjänsten består av att verkställa beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) i brukarens egna hem.
Tillsammans med övriga kollegor arbetar du för att göra det bästa för brukaren i dennes vardag i hemmet. Omvårdnad, medicingivning, dokumentation, städning och kontakt med anhöriga är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Du medverkar och bidrar till aktivering och rehabilitering utifrån den enskildes förutsättningar. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring, verksamhets- och kompetensutveckling och självklart deltar du i detta.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska, gärna med erfarenhet från liknande verksamhet. Arbetet ställer höga krav på eget ansvar, flexibilitet och initiativförmåga. Att vara strukturerad, planerad och kunna följa rutiner är viktigt för att verksamheten ska fungera på ett tryggt och säkert sätt.
Du har en god förmåga att se helheten och varje enskild individs förutsättningar och behov. Du är lyhörd, flexibel, öppen, har en god samarbetsförmåga och du trivs i en verksamhet med högt tempo fylld med arbetsglädje. Våra ledord är respekt, öppenhet, tydlighet och tillit.
Dokumentation är en viktig del i vårt arbete så du behöver behärska svenska språket på ett bra sätt i tal och skrift samt ha en god datavana. Vi dokumenterar i Treserva.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi tillämpar löpande rekrytering, välkommen med din ansökan redan idag!
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: Kontroll av egna uppgifter. Detta hittar du under:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du som söker och är intresserad av tjänsten, ansök redan nu om utdraget.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
