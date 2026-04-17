Undersköterska till Nacka Forums vårdcentral
2026-04-17
Är du en engagerad och positiv person som gillar att arbeta med människor och som ser möjligheter i ett varierat arbete?
Du kommer arbeta inom vår hemsjukvård, receptionen, mottagning och i vårt labb.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenheter.
Du som söker är van att arbeta självständigt och har en god samarbetsförmåga, värderar teamarbete samt känner stort ansvar för våra patienter och för verksamheten. Du har en god känsla för service och vilja att följa SLSO:s vision "rätt vård när och där du behöver".
Hos oss erbjuds du ett varierat arbete inom primärvårdsuppdraget på vårdcentral. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och har en kompetent arbetsgrupp med viljan att utveckla verksamheten och att arbeta i team.
Arbete inom hemsjukvården innebär arbete i andra människors hem, där djur och rökning kan förekomma. Har du som vi patientengagemang ser vi fram mot din ansökan.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Självständigt arbete som undersköterska främst inom hemsjukvården men även i reception och på mottagning med provtagning eller andra relevanta undersköterskeuppgifter som förekommer på mottagningen.Kvalifikationer
Undersköterska med legitimation
Svenskkunskaper motsvarande C1 är ett krav inom SLL
Erfarenhet av hemsjukvård
Erfarenhet av öppenvård
Erfarenhet av provtagning
Körkort- B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från mottagningsarbete som undersköterska på vårdcentral
Erfarenhet från 24 timmars blodtrycksmätning
Erfarenhet av reception
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Heltid - deltid kan diskuteras.
Upplysningar om tjänsten lämnas av
Enhetschef: Caroline Loogna
Telefonnummer: 070-736 25 48
Mejl: caroline.loogna@regionstockholm.se
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Forums vårdcentral Kontakt
Caroline Loogna 070-7362548 Jobbnummer
