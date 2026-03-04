Undersköterska till Lindesbergs korttidsenhet - vikariat
2026-03-04
Är du undersköterskan som vill arbeta i en verksamhet där fokus ligger på individens behov och ett rehabiliterande arbetssätt?
Korttidsenheten söker två undersköterskor på vikariat då två av våra medarbetare går på föräldraledighet. Här arbetar du i team med andra undersköterskor, sjuksköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter och sjukgymnast och bidrar till att skapa trygghet och struktur för de enskilda.
Vikariatet är på cirka ett år med chans till förlängning.
Vikariatet är på cirka ett år med chans till förlängning.

Varmt välkommen med din ansökan till oss vid Lindesbergs kommun!

Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss ger du omvårdnad och stöd utifrån varje enskilds behov, önskemål och förmågor och bidrar till att skapa en meningsfull vardag. Du har ett professionellt och inlyssnande bemötande mot de enskilda, anhöriga och kollegor och arbetar med ett rehabiliterande och personcentrerat förhållningssätt.
Du utför personlig omvårdnad och hygien, förflyttningar, tvättning, städning, måltidshjälp och andra vardagliga aktiviteter. Det ingår även att ge läkemedel och utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegering samt dokumentera och verka för god kontakt med anhöriga.
Du ingår i ett team med andra undersköterskor, sjuksköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter och sjukgymnast, deltar aktivt i planering och möten och utför självständigt insatser utifrån den enskildes genomförandeplan.
Vår verksamhet bedrivs dag, kväll och helger vilket innebär att du måste kunna arbeta på obekväma tider.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad undersköterska med erfarenhet av äldreomsorg och kan dokumentera i verksamhetssystem
* Är trygg, engagerad och empatisk med ett professionellt bemötande mot de enskilda, anhöriga och kollegor
* Kan arbeta självständigt såväl som i team och anpassa dig efter förändringar i arbetet
* Har flexibilitet i arbetssättet och förmåga att skapa ordning, rutiner och struktur tillsammans med de enskilda
Det är också meriterande om du har:
* Erfarenhet av korttidsverksamhet
* Erfarenhet av rehabiliterande förhållningssätt
* Vana av att dokumentera i verksamhetssystem
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
