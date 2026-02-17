Undersköterska till Lammengatan
2026-02-17
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Lammengatan är ett särskilt boende för äldre med 41 boendelägenheter, som ligger naturskönt invid sjön Lammen i Lammhult. Vi som jobbar på Lammengatan är ett glatt gäng med hjärtat på rätta stället för våra uppdrag. Vårt mål är att de boende på Lammengatan ska trivas och ha det bra och att de ska kunna vara delaktiga i sin vardag tillsammans med oss.
Arbetsuppgifterna består av sedvanliga arbetsuppgifter på ett särskilt boende såsom personlig omsorg, hjälpa de boende med städning, tvätt, delta i sociala aktiviteter, besvara larm, utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter. Vi arbetar dagligen i verksamhetssystemet Life Care utförare och du bör därmed kunna dokumentera enligt socialtjänstens riktlinjer för social dokumentation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är önskvärt att du har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorgen. Vi söker en positiv, engagerad, flexibel, stresstålig och kunnig undersköterska, som dels gillar att jobba självständigt men också i team. Vi samarbetar för de boendes bästa med våra fantastiska sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, samt goda datorkunskaper och dokumentationsvana.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
