Undersköterska till Knivsta vårdcentral, vikariat
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Knivsta Visa alla undersköterskejobb i Knivsta
2026-01-05
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Knivsta
, Enköping
, Håbo
, Sigtuna
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Knivsta vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Knivsta vårdcentral!
Vi erbjuder ett vikariat på 80% med start enligt överenskommelse till och med 2026-09-30, med möjlighet till förlängning.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill ha ett varierande arbete med både patientnära uppgifter och laboratoriearbete.
Du kommer ha sedvanliga undersköterskeuppgifter t.ex utföra blodtrycksmätningar och EKG, assistera läkare, ha egen mottagning och möta patienter i vår reception.Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erhållet bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen samt har erfarenhet inom primvärvård. Har du erfarenhet av flexlab, provtagningsarbete och Cosmic är det meriterande.
Din kompetens
Vi söker en positiv, driven och flexibel undersköterska som trivs med varierande arbetsuppgifter och patientkontakt. Du har hög service känsla, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi värdesätter att du ser lösningar, vill utveckla din roll och är trygg i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Knivsta vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala och ligger på gångavstånd från Knivsta station, med bra tågförbindelser till både Uppsala och Stockholm. Knivsta kommun växer snabbt och en tredjedel av befolkningen är barn och ungdomar, vilket märks även på vårdcentralen. Vi har 12 500 listade och ett 50-tal medarbetare.
På vårdcentralen finns alla professioner representerade med fysioterapeuter, kurator, psykolog, dietist, distriktsköterskor, astma-, diabetes- och sviktsköterska. Vi har därför stora möjligheter till multiprofessionellt teamarbete med olika patientutbildningar, som t ex KOL- och smärtgrupper där vi får nytta av vårt gym. Verksamheten omfattar: mottagningsverksamhet, mödra- och barnhälsovård, ungdomsmottagning och äldreboende.
Vill du veta mer?
För mer information är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Anna Waxin på e-post: anna.waxin@regionuppsala.se
(anna.waxin@regionuppsala.se
/).' rel='nofollow'>http://mailto:anna.waxin@regionuppsala.se
/).
Fackliga företrädare nås via växeln 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, yrkesbevis och andra relevanta bilagor.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH448/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Primärvården (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9668589