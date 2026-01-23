Undersköterska till klinisk patologi
2026-01-23
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Akademiska laboratoriet söker en undersköterska som vill arbeta inom sektionen för klinisk patologi. Klinisk patologi är ett område inom medicin med en central roll i bl.a. cancerdiagnostiken. Vi finns i ett eget hus som en del av Rudbecklaboratoriet och ingår organisatoriskt i Akademiska laboratoriet. För närvarande arbetar cirka 130 personer inom sektionen varav ungefär hälften är biomedicinsk analytiker. Arbetet bedrivs i ett nära samarbete mellan biomedicinsk analytiker, patologer (läkare), molekylärbiologer, undersköterskor och andra yrkesgrupper. Klinisk patologi står inför en intensiv utveckling inom bland annat digitalisering.
Ditt uppdrag
Främsta arbetsuppgifter som undersköterska på klinisk Patologi är omhändertagande av prover och remisser i form av bla registrering, sortering samt svara i telefon. Inom denna tjänst kan det även komma att ingå förberedande laborativa arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har en undersköterskeutbildning. Du har god datorvana. Det är meriterande med tidigare erfarenhet från labb. Du trivs på en arbetsplats med stundvis högt tempo.
Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, initiativkraft och självständighet. Du kommer att ingå i en struktur som bygger på flera processer där många medarbetare är involverade vilket kräver förmåga att samarbeta och vara flexibel. Tjänsten förutsätter goda kunskaper i skriftlig som muntlig kommunikation på svenska. Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet samt personliga egenskaper. Om du har dessa kvalifikationer och en vilja att vara en del av framtidens sjukhus, kan Akademiska vara rätt arbetsplats för dig.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid, eventuellt provanställning under sex månader. Tillträde enligt överenskommelse. Intervju kommer att ske fortlöpande. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef: Diari Ghafouri 018-617 02 51
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
