Undersköterska till Jonseredsgården!
Partille kommun / Undersköterskejobb / Partille
2026-01-26
Välkommen till Jonseredsgården, bli vår nya undersköterska!
I Partille kommun arbetar enhetschefer, omsorgshandledare och massor av duktiga undersköterskor tillsammans mot gemensamma mål.
För att trivas med att arbeta på Jonseredsgården behöver du gilla att arbeta i team, vara lyhörd och lösningsorienterad. Ditt sätt att bygga relationer och möta oförutsedda situationer på blir nyckeln till ett bra samarbete med kollegor och andra professioner.
I rollen som undersköterska arbetar du med omvårdnad utifrån de äldres behov och önskemål. Du blir en del av ett team där du får vara med och utveckla verksamheten, bland annat genom implementering av demensprogram och aktivt arbete med palliativ vård. Tillsammans med kollegor och andra professioner får du möjlighet att prova nya arbetssätt och utveckla både verksamheten och din egen yrkeskunskap.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Har du erfarenhet från arbete på äldreboende eller hemtjänst sedan tidigare ser vi det som meriterande. Meriterande är det även om du arbetat med kvalitetsregister BPSD och Senior Alert. Social dokumentation är en viktig del i arbetet, vilket innebär att du behöver kunna uttrycka dig väl i det svenska språket i både tal och skrift.
Vi söker en undersköterska som förstår vikten av ett gott bemötande mot brukare, anhöriga och kollegor. Du är en lagspelare med stor ansvarskänsla för såväl arbetsuppgifterna som för att bidra till ett gott klimat på arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vilket för oss innebär att du, utöver ovan nämnda egenskaper, också delar våra värdeord om allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din nya arbetsplats
Jonseredsgården är ett kommunalt äldreboende beläget mitt i natursköna Jonsered, med närhet till kollektivtrafik, grönområden och Partille centrum. Boendet består av cirka 50 lägenheter fördelade på flera mindre enheter med 6-8 boende i varje, vilket skapar en hemtrevlig och trygg miljö. Här finns både somatiska avdelningar för äldre med fysiska vårdbehov och demensavdelningar med särskild omsorg och säkerhet. Våra lokaler är ljusa och trivsamma, med gemensamma utrymmen för måltider, aktiviteter och social samvaro.
Hos oss schemaläggs du att arbeta tre av sex helger under en schemaperiod, önskar du att arbeta fler helger än tre så får du 1000kr brutto extra per arbetat tillfälle. Ett arbetspass motsvarar ett tillfälle och totalt får du arbeta högst fyra extra tillfällen, detta gäller så länge du är tillsvidareanställd.
Arbetstiderna varierar mellan dag och kväll samt helg. Vanligt förekommande arbetstider är 06.45-15.30, 07.00-16.30, 13.00-21.00 och 15.00-22.00. Vi tillämpar 37 timmars arbetsvecka för vår personal som arbetar dag och kväll.
Bra att veta
Förutsatt att du uppfyller skallkraven för tjänsten är det obligatoriskt att genomgå ett digitalt språktest för att säkerställa kompetensen i nivå med B2 enligt Europarådets standard innan intervju. Observera att processen avbryts vid ej godkänt språktest. Du kommer att behöva identifiera dig med Bank-ID för att genomföra språktestet.
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
