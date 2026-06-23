Undersköterska till hjärtmedicin
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Skövde Visa alla undersköterskejobb i Skövde
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-06-23Beskrivning
Kardiologen på Skaraborgs Sjukhus Skövde innefattar hjärtintensivavdelning (HIA), hjärtmedicinsk eftervård, dagsjukvårdsavdelning, hjärtmottagningar, PCI och ablationslabb, kliniskt fysiologiskt laboratorium och Deviceverksamhet/CIED implantationer. Vi arbetar med akut -och elektiv verksamhet och ansvarar för kardiologisk specialistsjukvård i Skaraborg. Verksamheten är i ständig utveckling!
Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare arbetar tillsammans i det dagliga omvårdnadsarbetet. Vi har en utbildningsenhet för studenter som handleder våra läkarkandidater, sjuksköterskestudenter och undersköterskelever.
Vi har även kompetensstöd som introducerar ny personal och är stöd i det dagliga arbetet. Intern och extern kompetensutveckling ingår. Hos oss får du möjligheten att ingå i ett kompetent team där du ges möjlighet till såväl yrkesmässig som personlig utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av kardiologisk omvårdnad, assistera vid undersökningar, delta vid ronden som en del i teamarbetet. Vårt mål är att ge patienterna en god och säker vård. Arbetsuppgifterna är omväxlande och du får även möjligheten att delta i utvecklingsarbete på kliniken.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet från kardiologisk akutvårdsverksamhet är starkt meriterande. Vi ser att du har ett gott patientbemötande och ett professionellt förhållningssätt till patient och anhöriga. Du har lätt för att samarbeta och anpassa dig till de ändrade omständigheterna som en akutvårdsavdelning innebär.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Schemalagd tjänstgöring dag, kväll, natt samt helg ingår.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 8, Kardiologi Kontakt
Henrik Wiberg, Enhetschef 0737099856 Jobbnummer
9975756