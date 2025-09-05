Undersköterska till hemtjänsten i Löddeköpinge
2025-09-05
Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Vi söker nu undersköterskor till vårt team! Vi är en framåtriktad och målmedveten verksamhet, där vi hela tiden vill utvecklas och ta steg framåt! Vi har klättrat uppåt och framåt de senaste åren, där vi idag tillhör toppen i Sverige.
Med 91% nöjdhet i den senaste undersökningen "vad tycker de äldre om äldrevården", som socialstyrelsen genomför varje år. De senaste 2 åren i rad, har vi haft 91%, vilket är mycket bra och som vi är väldigt stolta över!Nu söker vi nya stjärnor till vårt lag, stjärnor som kan vara med och driva verksamheten framåt mot nya och högre mål! Är du denna stjärna? Som undersköterska ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att tillgodose kommuninvånares individuella behov av god omvårdnad. Det kan till exempel handla om att efter önskemål ge praktiskt och emotionellt stöd med den dagliga livsföringen, skapa goda måltidsupplevelser, sociala aktiviteter etc. På delegation av legitimerad personal kan du komma att utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande arbetsinsatser.Är du den vi söker?
Du har läst vård- och omsorgsprogrammet och/eller annan likvärdig utbildning. För att styrka att du är utbildad undersköterska måste du ladda upp betyg och yrkesintyg från din utbildning som en bilaga till din ansökan. Erfarenhet av arbete med äldre människor och människor med demensdiagnos är meriterande. Detsamma gäller erfarenhet av medicinskt och socialt omsorgsarbete. I ditt arbete är du närvarande och sätter den enskildes behov i fokus utifrån ett salutogent arbets- och synsätt. Du har ett genuint intresse för människor, stor känsla för god omsorg och den enskildes integritet samt har ett gott bemötande. Du är ansvarsfull, målinriktad och tycker det är viktigt att ha goda relationer till vårdtagare, kollegor och ledning. Vi tror också att du är positiv, engagerad och tycker om att arbeta både självständigt och i grupp. Du ser möjligheter snarare än hinder och har god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Vi ser gärna att du kommer med nya tankar och idéer till vår verksamhet! Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi räknar med att du har datorvana. Då vi arbetar i programmet Procapita ser vi gärna att du har erfarenhet av det eller liknande verksamhetssystem. Det är även meriterande om du har B-körkort.Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Tänk på att kuvertet ska vara oöppnat om du får det brevledes.
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättningar och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Omsorg, Hemtjänst, Hemtjänst Löddeköpinge Kontakt
Mikael Törnqvist 0761334855 Jobbnummer
9493177