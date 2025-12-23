Undersköterska till hemtjänsten Centrala 2
2025-12-23
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Vi utgår från lokaler i centrala Älmhult och utför insatser hemma hos omsorgstagare i Älmhults kommun, vi är en bilkörande hemtjänstgrupp som både rör oss i villakvarter men även på landsbygd.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att möta personer som är i behov av ditt stöd. Hemtjänsten passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med eget ansvar.
Hemtjänstgrupp centrala 2 är en grupp som tar ansvar, är ambitiösa, noggranna och har roligt på sitt jobb.
I ditt uppdrag ingår att ge insatser i form av personlig omvårdnad och service. Personlig omvårdnad ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov samt hjälp med personlig hygien, förflyttning och måltidsstöd. I Insatser av serviceinriktad karaktär ingår städning, tvätt, inköp och leverans av matdistribution.
Du kommer även utföra delegerade uppgifter kopplat till HSL.
Att arbeta i Hemtjänsten innebär till stor del ett självständigt arbete, men det krävs också god förmåga att kunna samarbeta med kollegor och andra professioner. Vi har en härlig gemenskap där vi stärker och motiverar varandra och tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa en värdefull vardag för våra äldre.
Tjänstgöringen innebär dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel då fast omsorgskontakt ingår i arbetet. Du ska vara intresserad av att införskaffa kunskaper som krävs för att delegeras för insatser genom hälso- och sjukvårdslagen.
I vårt uppdrag ingår daglig användning av olika verksamhetssystem samt dokumentation. Det innebär att du behöver ha god datorkunskap samt öppen för de olika digitala system som vi använder i verksamheten. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Körkort är ett krav.
Du ska ha ett genuint intresse för att arbeta med människor, ha god förmåga att se helheten och samtidigt klara av att se varje enskild individs förutsättningar och behov. Du är ansvarstagande och flexibel där du kan planera och organisera ditt arbete. Vi förutsätter även att du har ett professionellt bemötande och förmåga att kunna skapa förtroende samt upprätta goda relationer gentemot omsorgstagare och anhöriga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tidigare erfarenhet från vård och omsorgsarbete inom äldreomsorgen är meriterande.
Körkort B är ett krav.
Vänta inte med din ansökan! Vi tillämpar löpande rekrytering.
ÖVRIGT
