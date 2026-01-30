Undersköterska till Hemtjänst i Gävle
Forenede Care AB / Undersköterskejobb / Gävle Visa alla undersköterskejobb i Gävle
2026-01-30
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Gävle
, Falun
, Uppsala
, Västerås
, Österåker
eller i hela Sverige
Vi välkomnar nu dig som är undersköterska till hemtjänsten Forenede Care Gävle.
I rollen som undersköterska hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra vårdtagare. Hos oss gör du skillnad varje dag samtidigt som du har kul på jobbet.
Vi erbjuder personlig och kundanpassad omsorg och service med hög kvalitet. Nyckeln till vår kvalitet är vår höga trivsel med engagerade medarbetare som alltid gör det där lilla extra vid hembesök.
"Jag vill ge samma vård och omsorg som jag hade velat att mina föräldrar skulle få. Ibland är jag deras enda besök och då vill jag att det ska bli något extra, säger medarbetare som arbetar i hemtjänsten."
Hos oss blir du en del av en positiv och lärande kultur med chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll som undersköterska och i din utveckling på Forenede Care. Du är vår viktigaste resurs och är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten som undersköterska arbetar du med vård och omsorg utifrån kundens önskemål, i enlighet med biståndsbeslut och alltid med stort fokus på kvalitet. Du arbetar exempelvis med att hjälpa till med personlig omvårdnad, förberedelser och servering av måltider, och att finnas där som socialt umgänge. Det sociala umgänget är en viktig del av vårt arbete för att alla ska få leva livet, hela livet. Det kan handla om alltifrån att samtala, spela spel, åka på utflykt eller hitta på någon rolig aktivitet tillsammans. Du arbetar även med delegerande arbetsuppgifter från legitimerad personal i form av läkemedels hantering och träning.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu 2 kvinnliga kollegor på deltid, dagtid på tillsvidareanställning med provanställning/vikariat/särskild visstidsanställning med sysselsättningsgrad "78%".
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Ett intyg från Socialstyrelsen som undersköterska
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
B-körkort och kan cykla
Vi ser det även som meriterande ifall du har tidigare erfarenhet inom hemtjänst.
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriär företag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom hemtjänst även äldreboenden samt verksamheter inom ASIH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
Ange datum 2026-02-23
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7105621-1816324". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Vinddraget 14 (visa karta
)
802 77 GÄVLE Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9714488