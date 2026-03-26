Undersköterska till Hemtjänst Centrum
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Arbetet innebär sedvanliga vård- och omsorgsinsatser såsom personlig omvårdnad, läkemedelsdelegering samt att aktivt dokumentera i vårt dokumentationssystem.
Vi söker dig som har en vilja och engagemang att utforma och utveckla hemtjänsten och din egen kompetens. Du har en empatisk förmåga och som person är du positiv, trygg, självständig och lösningsfokuserad. Vi arbetar funktionsstödjande och med ett salutogent förhållningssätt
Vi tillämpar Time Care som schemaverktyg samt Life Care som dokumentationsverktyg.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska eller har annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren finner lämplig.
Du har en god empatisk förmåga med medborgarna i centrum. En viktig del i ditt arbete är skapa goda relationer. Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift och du har god datorkunskap.
Som person är du är positivt inställd till nya utmaningar, har god samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete. Har du nyfikenheten, viljan och drivet att vara en del i ett team med ständig utveckling är du välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Inför tillsättning av tjänster inom vissa delar av vår verksamhet kan vi komma att efterfråga utdrag ur belastningsregistret.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höörs kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef (område Centrum)
Carina Nilsson carina.nilsson@hoor.se 0413-28428 Jobbnummer
9821461